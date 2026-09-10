search
ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 08:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 07:29

Τραγωδία σε Πιερία και Χαλκιδική: Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες

10.09.2026 07:29
EKAB

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πρωί της Τετάρτης 81χρονη υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέων Πόρων Πιερίας.

Στην ηλικιωμένη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Φούρκα Χαλκιδικής: Νεκρή 78χρονη

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 78χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Φούρκας, στον Δήμο Κασσάνδρας.

Και σε αυτή την περίπτωση, στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Τα κρίσιμα ερωτήματα πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Καιρός: Άλλη μια καλοκαιρινή μέρα του Σεπτέμβρη…λίγο πριν το φθινόπωρο επιβάλλει τους ρυθμούς του! 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έκανα εγώ την πλασμαφαίρεση, αλλά η σύζυγός μου» λέει ο ιδιοκτήτης της κλινικής – Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voulgari-chasapopoulos-new
MEDIA

Χασαπόπουλος – Βούλγαρη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν – Να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική ασφυξία για νοικοκυριά και νέους με τα εισοδήματα να χάνουν τη μάχη των ενοικίων

FOKIA_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)

kypseli-ptoma2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τυλιγμένα σε προβιά τα οστά που βρέθηκαν σε δεύτερη σακούλα – Εξετάζεται αν είναι ανθρώπινα

elviz
BUSINESS

Η ουγγρική UBM αποκτά το 65% της ΕΛΒΙΖ και ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mazwnakis giwrgos
LIFESTYLE

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φέρρης και Οικονομόπουλος αναβάλλουν τις συναυλίες τους

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ - «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 08:40
voulgari-chasapopoulos-new
MEDIA

Χασαπόπουλος – Βούλγαρη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν – Να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική ασφυξία για νοικοκυριά και νέους με τα εισοδήματα να χάνουν τη μάχη των ενοικίων

FOKIA_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια… διανυκτέρευσε σε πλώρη σκάφους στα Καμένα Βούρλα (video)

1 / 3