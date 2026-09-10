Τραγωδία σε Πιερία και Χαλκιδική: Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες

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Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πρωί της Τετάρτης 81χρονη υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέων Πόρων Πιερίας.

Στην ηλικιωμένη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Φούρκα Χαλκιδικής: Νεκρή 78χρονη

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 78χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Φούρκας, στον Δήμο Κασσάνδρας.

Και σε αυτή την περίπτωση, στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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