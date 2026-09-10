Ουκρανία: «Μαύρη τρύπα» 27 δισ. δολαρίων στην Άμυνα – Ο Ζελένσκι δοκιμάζει ξανά την Ευρώπη ζητώντας επειγόντως χρήματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον 27 δισ. δολάρια για να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες έως το τέλος του 2026, με το νέο αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προκαλεί προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η έκτακτη χρηματοδοτική ανάγκη έρχεται την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται, η ζήτηση για αντιαεροπορικά συστήματα αυξάνεται και το Κίεβο στηρίζεται ολοένα περισσότερο στους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Το ύψος της ανάγκης αιφνιδίασε αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όπως μεταδίδουν οι New York Times, οι σύμμαχοι γνώριζαν ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις, δεν ανέμεναν όμως ένα τόσο μεγάλο πρόσθετο κενό, ιδιαίτερα μετά την ευρωπαϊκή συμφωνία για δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται μεταξύ 2026 και 2027.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η «τρύπα» δημιουργήθηκε επειδή κονδύλια που είχαν προβλεφθεί για το δεύτερο μισό του έτους χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες του πολέμου. Το ποσό αφορά, μεταξύ άλλων, μισθούς στρατιωτικών, αποζημιώσεις προς τις οικογένειες πεσόντων και αγορές οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με το Euronews, περίπου 6 δισ. ευρώ συνδέονται με προκαταβολές για εξοπλισμούς που αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του 2027.

Η επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού του ουκρανικού Κοινοβουλίου, Ροξολάνα Πίντλασα, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά για αναμενόμενο έλλειμμα περίπου 7,5 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς οι ανάγκες του μετώπου και της αντιαεροπορικής άμυνας πολλαπλασιάζονται.

Ο Ζελένσκι τα ρίχνει στον Φεντόροφ

Στο Κίεβο υπάρχει επίσης διαφωνία για το πώς προέκυψε η απόκλιση. Ο Ζελένσκι έχει συνδέσει μέρος των δαπανών με την περίοδο κατά την οποία υπουργός Άμυνας ήταν ο Μιχαΐλο Φεντόροφ. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Αύγουστο, απορρίπτει την άποψη ότι επί των ημερών του δημιουργήθηκε τόσο μεγάλο έλλειμμα και υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάσταση σχετίζεται με αποφάσεις της νέας ηγεσίας. Το ζήτημα έχει προσθέσει μια πολιτική διάσταση στη δημοσιονομική συζήτηση.

Την ίδια στιγμή, το κόστος του πολέμου αυξάνεται. Η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο ενόψει του χειμώνα, καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται για νέες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Ψάχνει λύσεις για βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον τρόπους να επιταχύνει τη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές ότι το πρώτο βήμα είναι να αποσαφηνιστεί το ακριβές μέγεθος και η σύνθεση του ελλείμματος. Το υφιστάμενο δάνειο των 90 δισ. ευρώ προβλέπει περίπου 45 δισ. ευρώ για το 2026 και αντίστοιχο ποσό για το 2027. Η πρόταση του Κιέβου είναι να μεταφερθεί νωρίτερα μέρος των πόρων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, η Ουκρανία ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή από άλλους συμμάχους, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών κεφαλαίων βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω του Euroclear στο Βέλγιο. Το Κίεβο πιέζει για την αξιοποίησή τους, όμως το Βέλγιο εξακολουθεί να εκφράζει σοβαρές νομικές και χρηματοπιστωτικές επιφυλάξεις.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι χρειάζεται τους πόρους άμεσα, ενώ οι Ευρωπαίοι καλούνται να αποφασίσουν αν θα μεταφέρουν χρηματοδότηση από το 2027 στο 2026, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν εξαφανίζει το πρόβλημα, αλλά ενδέχεται να μεταφέρει μέρος του στο επόμενο έτος.

Το δίλημμα για την Ευρώπη γίνεται έτσι ολοένα πιο δύσκολο: να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Κιέβου χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τους εθνικούς προϋπολογισμούς και χωρίς να δημιουργήσει ένα νέο χρηματοδοτικό κενό λίγους μήνες αργότερα. Η «τρύπα» των 27 δισ. δολαρίων δεν αποτελεί πλέον μόνο ουκρανικό δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά δοκιμασία για τη συνοχή και την οικονομική αντοχή της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Χαιρετίζουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ – Προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας



«Ξαναχτύπησε» ο Τραμπ με… εξαγορά ψήφων: «5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν το Κογκρέσο» (video)

Ισπανία: Η υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει για τη Θέουτα – Έκτακτη βοήθεια 114,7 εκατ. ευρώ από την ΕΕ