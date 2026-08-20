Ποιος είναι ο Μιχάιλο Φεντόροφ, ο «βασιλιάς των drones» που από συνεργάτης γίνεται το αντίπαλο δέος του Ζελένσκι

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Μέχρι πριν από λίγους μήνες ο Μιχάιλο Φεντόροφ ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της νέας γενιάς που ανέδειξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σήμερα, ο 35χρονος πρώην υπουργός Άμυνας μετατρέπεται στον πιο ενδιαφέροντα εσωτερικό αντίπαλο του Ουκρανού προέδρου. Δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι θα διεκδικήσει την προεδρία ο «βασιλιάς των drones» ή «Μίσα» όπως τον αποκαλούυν, όμως η δημόσια σύγκρουσή του με τον Ζελένσκι και, κυρίως, η απαίτησή του για εκλογές εν μέσω πολέμου δείχνουν ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια διαφορετική πολιτική πορεία.

Η στρατιωτική πορεία του και η τεχνολογία

Ο Φεντόροφ δεν είναι στρατιωτικός με την κλασική έννοια. Η «στρατιωτική» του διαδρομή ξεκίνησε ουσιαστικά από την τεχνολογία. Επιχειρηματίας από τη Ζαπορίζια, έγινε γνωστός στον χώρο της ψηφιακής πολιτικής και, μετά την εκλογή του Ζελένσκι το 2019, ανέλαβε υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Εκεί απέκτησε το προφίλ του τεχνοκράτη που θέλει να αντικαταστήσει τη γραφειοκρατία με ψηφιακά συστήματα. Το εμβληματικό του δημιούργημα ήταν η εφαρμογή Diia, η οποία μετέφερε μεγάλο μέρος των κρατικών υπηρεσιών στο κινητό τηλέφωνο.

Η εισβολή της Ρωσίας το 2022 άλλαξε όμως και τον ρόλο του. Ο Φεντόροφ βρέθηκε στην καρδιά της προσπάθειας να μετατραπεί η τεχνολογία σε πολεμικό πλεονέκτημα. Συνδέθηκε με την ανάπτυξη της ουκρανικής βιομηχανίας drones, την αξιοποίηση του Starlink και την ψηφιοποίηση της στρατιωτικής διοίκησης. Η λογική του ήταν ότι η Ουκρανία, απέναντι σε έναν αριθμητικά ισχυρότερο αντίπαλο, έπρεπε να κερδίσει με ταχύτητα, δεδομένα και τεχνολογική καινοτομία.

Η σχέση του με τον Ζελένσκι παρέμεινε στενή. Ο Φεντόροφ ήταν μέλος της ομάδας του προέδρου από το 2019 και πέρασε διαδοχικά από θέσεις ευθύνης, φτάνοντας το 2025 να γίνει πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τον Ιανουάριο του 2026 ο ίδιος ο Ζελένσκι τού πρότεινε να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην ανάπτυξη του «Drone Line» και στη μετατροπή της τεχνολογίας σε βασικό πυλώνα της ουκρανικής άμυνας.

Η αρχή της σύγκρουσης

Στο υπουργείο, ο Φεντόροφ επιχείρησε να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο που είχε εφαρμόσει στο ψηφιακό κράτος: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερα δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Προώθησε μαζικές προμήθειες drones, ψηφιακή κατανομή μη επανδρωμένων συστημάτων, νέους τύπους συμβολαίων για τους στρατιώτες, υψηλότερες αμοιβές για τις μάχιμες μονάδες και αλλαγές στη διαδικασία στρατολόγησης.

Εκεί όμως άρχισε και η σύγκρουση. Η μεταρρυθμιστική του ατζέντα ήρθε αντιμέτωπη με το στρατιωτικό κατεστημένο και ιδιαίτερα με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι. Ο Φεντόροφ υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για προσωπική αντιπαράθεση αλλά για διαφορετική αντίληψη σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου και την αναδιοργάνωση του στρατεύματος. Παράλληλα, οι αλλαγές στις αμυντικές προμήθειες και η προσπάθεια να αλλάξει βαθιά τη λειτουργία του υπουργείου προκάλεσαν αντιστάσεις.

Τον Ιούλιο ο Ζελένσκι τον απομάκρυνε, επισήμως στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού. Ο ίδιος ο Φεντόροφ υποστηρίζει ότι πίσω από την απόφαση βρισκόταν η αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις του και οι πιέσεις συμφερόντων που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το υπουργείο. Αρνήθηκε μάλιστα άλλες κυβερνητικές θέσεις που του προτάθηκαν, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν είχε νόημα να επιστρέψει στην κυβέρνηση χωρίς πραγματική δυνατότητα να επηρεάσει την πορεία του πολέμου.

Η απόλυσή του, αντί να τον εξαφανίσει πολιτικά, τον έκανε δημοφιλέστερο. Διαδηλώσεις ξέσπασαν υπέρ της παραμονής του, ενώ στρατιωτικοί και βετεράνοι εξέφρασαν φόβους ότι η απομάκρυνσή του θα ανέκοπτε τις μεταρρυθμίσεις.

Το πραγματικό πολιτικό ρήγμα ήρθε τον Αύγουστο. Σε βίντεο διάρκειας περίπου εννέα λεπτών, ο Φεντόροφ μίλησε για «κρίση διακυβέρνησης», κατήγγειλε διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας και ένα σύστημα όπου η πολιτική πίστη συχνά υπερισχύει της αξιοκρατίας. Και κυρίως ζήτησε να ανοίξει η συζήτηση για προεδρικές εκλογές ακόμη και εν μέσω πολέμου.

Είναι το σημείο όπου ο πρώην στενότερος συνεργάτης του Ζελένσκι περνά στην άλλη πλευρά. Η Ουκρανία βρίσκεται ακόμη υπό στρατιωτικό νόμο και οι εκλογές απαγορεύονται, ενώ η διεξαγωγή τους εν μέσω ρωσικών επιθέσεων, με εκατομμύρια εκτοπισμένους και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες στο μέτωπο, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο Φεντόροφ όμως επιχειρεί να μετατρέψει ακριβώς αυτό το ζήτημα σε πολιτικό μήνυμα: ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να αναστέλλεται επ’ αόριστον λόγω του πολέμου.

Η κίνησή του δεν «διαβάζετε» προς το παρόν τουλάχιστον ως επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας. Είναι περισσότερο το πρώτο βήμα μιας πιθανής προεδρικής εκστρατείας.

Ο Φεντόροφ διαθέτει ήδη κάτι που χρειάζεται ένας υποψήφιος απέναντι στον Ζελένσκι: κυβερνητικό παρελθόν, πολεμικό αφήγημα, εικόνα μεταρρυθμιστή και ένα κοινό που τον βλέπει ως εκπρόσωπο μιας νεότερης, τεχνολογικά προσανατολισμένης Ουκρανίας. Το παράδοξο είναι ότι η πολιτική του δύναμη προέρχεται ακριβώς από τη συνεργασία του με τον Ζελένσκι.

Για επτά χρόνια ήταν μέρος του συστήματος που σήμερα καταγγέλλει. Τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εκείνον που μπορεί να αλλάξει το ίδιο σύστημα από την κορυφή.

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