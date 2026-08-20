Ιράν: Ο Αραγτσί απαντά στον Τραμπ για τον «οικονομικό πόλεμο» – Νέα κλιμάκωση με κυρώσεις και απειλές

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, απειλώντας με συνέπειες όσες χώρες παρέχουν οποιαδήποτε μορφή στήριξης στην Τεχεράνη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τα μέτρα χαρακτηρίζοντάς τα ως αποτυχημένο αντιπερισπασμό από τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέκοψαν τις οικονομικές τους σχέσεις με το Ιράν μετά από πυραυλική απειλή, ενώ οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ανασταλμένες.

Η αντιπαράθεση εντείνεται στο Στενό του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και η Ουάσιγκτον πιέζει για τον αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ.

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Η Τεχεράνη απορρίπτει τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με συνέπειες και όσες χώρες προσφέρουν «σωσίβιο» στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου», με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πρόσθετη πίεση στην Τεχεράνη θα αποτύχει.

Η απάντηση Αραγτσί ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αυτό που χαρακτήρισε «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου» που έχει διεξαχθεί ποτέ εναντίον χώρας, με στόχο την οικονομική απομόνωση του Ιράν «σε άνευ προηγουμένου επίπεδο».

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται την ώρα που και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά τους, με το ομοσπονδιακό χρέος να έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια.

Τραμπ: «Η πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν είχε την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία μαζί του, αλλά «απέτυχε να την εκμεταλλευτεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «οικονομική Απόβαση της Νορμανδίας».

Υποστήριξε ακόμη ότι τα μέτρα θα έχουν ιστορικό χαρακτήρα και θα περιορίσουν σημαντικά τη δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Απειλές και προς τις χώρες που θα στηρίξουν το Ιράν

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν «οποιοδήποτε είδος σωσιβίου» στο Ιράν θα αντιμετωπίσει «τρομερές οικονομικές συνέπειες».

Στο στόχαστρο έβαλε, μεταξύ άλλων:

το λαθρεμπόριο πετρελαίου,

τις ανταλλαγές νομισμάτων,

τις μεταφορές ρευστότητας,

τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος,

τους νηογνώμονες,

τις εταιρείες-βιτρίνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που σχεδιάζει να προωθήσει.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διακόπτουν τις οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι θα διακόψουν όλες τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με το Ιράν, έπειτα από νέα πυραυλική απειλή από την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση τη θαλάσσια κυκλοφορία και τελικά κατέπεσαν στη θάλασσα.

Η απόφαση του Άμπου Ντάμπι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ιρανικές οντότητες χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ντουμπάι για μεταφορές χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων και εταιρειών-κελυφών.

Μετά την κίνηση των ΗΑΕ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες του Κόλπου ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς τον αμερικανικό στρατό θα θεωρηθεί συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ξένη ανάμιξη»: Παγώνουν οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν, στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Οι επαφές Ουάσιγκτον–Τεχεράνης έχουν ανασταλεί, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται ξανά στο Στενό του Ορμούζ και στις πιέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράκ.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να μη συνεχίσουν τον διάλογο με την Τεχεράνη όσο το Ιράν δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις.

Ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ διεμήνυσε ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο οι ΗΠΑ δεν εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφηκε τον Ιούνιο.

Ο Γαλιμπάφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί με μεγαλύτερη πίεση να αποσπάσει παραχωρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία.

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και διαπραγματεύσεις για μονιμότερη λύση, αλλά κατέρρευσε μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Κατά την επίσκεψή του στη Βαγδάτη, ο Γαλιμπάφ κατήγγειλε «ξένη ανάμιξη», την ώρα που η Ουάσιγκτον πιέζει την ιρακινή κυβέρνηση να αφοπλίσει ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, Ιράν και Ομάν συζητούν εδώ και εβδομάδες για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες στο στενό, ενώ στοχοποιεί πλοία που επιχειρούν να το διασχίσουν χωρίς την άδειά της. Η πρόταση έχει απορριφθεί από τις ΗΠΑ και ορισμένες πετρελαιοεξαγωγικές μοναρχίες της περιοχής.

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