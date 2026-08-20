Ιράν: Ο Αραγτσί απαντά στον Τραμπ για τον «οικονομικό πόλεμο» – Νέα κλιμάκωση με κυρώσεις και απειλές

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Η Τεχεράνη απορρίπτει τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με συνέπειες και όσες χώρες προσφέρουν «σωσίβιο» στο Ιράν.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου», με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πρόσθετη πίεση στην Τεχεράνη θα αποτύχει.
Η απάντηση Αραγτσί ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αυτό που χαρακτήρισε «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου» που έχει διεξαχθεί ποτέ εναντίον χώρας, με στόχο την οικονομική απομόνωση του Ιράν «σε άνευ προηγουμένου επίπεδο».
Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται την ώρα που και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά τους, με το ομοσπονδιακό χρέος να έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν είχε την ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία μαζί του, αλλά «απέτυχε να την εκμεταλλευτεί».
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «οικονομική Απόβαση της Νορμανδίας».
Υποστήριξε ακόμη ότι τα μέτρα θα έχουν ιστορικό χαρακτήρα και θα περιορίσουν σημαντικά τη δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.
Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν «οποιοδήποτε είδος σωσιβίου» στο Ιράν θα αντιμετωπίσει «τρομερές οικονομικές συνέπειες».
Στο στόχαστρο έβαλε, μεταξύ άλλων:
Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που σχεδιάζει να προωθήσει.
Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι θα διακόψουν όλες τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με το Ιράν, έπειτα από νέα πυραυλική απειλή από την Τεχεράνη.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση τη θαλάσσια κυκλοφορία και τελικά κατέπεσαν στη θάλασσα.
Η απόφαση του Άμπου Ντάμπι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ιρανικές οντότητες χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ντουμπάι για μεταφορές χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων και εταιρειών-κελυφών.
Μετά την κίνηση των ΗΑΕ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες του Κόλπου ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς τον αμερικανικό στρατό θα θεωρηθεί συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι επαφές Ουάσιγκτον–Τεχεράνης έχουν ανασταλεί, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται ξανά στο Στενό του Ορμούζ και στις πιέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράκ.
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