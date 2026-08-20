Το Ισραήλ έβαλε στο… αρχείο την δολοφονία των εργαζομένων της World Central Kitchen από τον στρατό του – Οργή στην Αυστραλία

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Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ δήλωσε σήμερα «αγανακτισμένη» για την απόφαση των αρχών του Ισραήλ να βάλουν τέλος στην ποινική έρευνα για τον θάνατο της Ζόμι Φράνκομ και έξι συναδέλφων της, που εργάζονταν για λογαριασμό ανθρωπιστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Γάζα.

«Κάλεσα τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Αυστραλία Χιλέλ Νιούμαν, και ζήτησα από τον πρεσβευτή της Αυστραλίας στο Ισραήλ να μεταφέρει άμεσα τη θέση μας στην κυβέρνηση του Ισραήλ, όσο η αυστραλιανή κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα», τόνισε η κ. Γουόνγκ σε ανακοίνωσή της.

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση έμαθε την απόφαση του Ισραήλ αργά την περασμένη νύχτα, μερικές στιγμές προτού ανακοινωθεί, την διεθνή ημέρα ανθρωπισμού, κάτι εξαιρετικά προσβλητικό για τους αγαπημένους της Ζόμι, τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και όλους τους Αυστραλούς», τόνισε εξάλλου.

«Η Ζόμι αντιπροσώπευε ό,τι καλύτερο έχει η Αυστραλία. Το θάρρος της αξίζει τιμή. Η οικογένειά της αξίζει δικαιοσύνη», τόνισε η ΥΠΕΞ Γουόνγκ και πρόσθεσε πως «αυτή η απόφαση απέχει πολύ από το να υπάρξει η απόδοση ευθυνών που περιμένουμε».

Η Ζόμι Φράνκομ ήταν ανάμεσα σε επτά εργαζόμενους της World Central Kitchen που σκοτώθηκαν τον Απρίλιο του 2024, όταν ανθρωπιστική οχηματοπομπή έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν υπάρχει ποινική ευθύνη» λέει το Ισραήλ

Ο θάνατός τους προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και κινητοποίηση για να είναι εγγυημένη η προστασία των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αναγνωρίσει ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τους εργαζόμενους της ανθρωπιστικής οργάνωσης εξαιτίας «απροσεξίας».

Μολαταύτα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως δεν θα αρχίσει καμιά ποινική έρευνα για τους θανάτους των επτά.

Μετά τη συνάντησή του με την κ. Γουόνγκ, ο ισραηλινός πρεσβευτής Νιούμαν επέμεινε μιλώντας στον Τύπο στην Καμπέρα ότι «το Ισραήλ δεν είχε καμιά πρόθεση να επιτεθεί ή να τραυματίσει (…) τους εργαζόμενους που βρίσκονταν στην ανθρωπιστική οχηματοπομπή» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» της στην οικογένεια της Ζόμι Φράνκομ.

«Η απόφαση» είναι ότι «δεν υπάρχει ποινική ευθύνη. Πρέπει να τη σεβαστούμε», δήλωσε.

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