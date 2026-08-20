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20.08.2026 07:20

Ινδονησία: 84χρονη βρέθηκε ζωντανή μέσα στα χαλάσματα τρεις μέρες μετά τον φονικό σεισμό

20.08.2026 07:20
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  • Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν ζωντανή μια 84χρονη γυναίκα τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες.
  • Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της, καθώς η κατολίσθηση είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό της.
  • Παρά την πολυήμερη παραμονή της στα ερείπια χωρίς τροφή ή νερό, η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε καλή και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας.
  • Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο 73 ανθρώπων, τον τραυματισμό εκατοντάδων και τον εκτοπισμό χιλιάδων κατοίκων, ενώ οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας δυσχεραίνονται από τις εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο.
  • Η γεωλογική υπηρεσία της χώρας έχει καταγράψει πάνω από 3.000 μετασεισμούς, προκαλώντας τον φόβο στους πολίτες που αρνούνται να επιστρέψουν στις κατεστραμμένες κατοικίες τους.

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Ένα θαύμα είδαν με τα μάτια τους οι αρχές της Ινδονησίας, αφού μία 84χρονη βρέθηκε ζωντανή τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τα ανατολικά της χώρας.

Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 73 ανθρώπων, τραυμάτισε περισσότερους από 900 και άφησε σχεδόν 60.000 κατοίκους χωρίς σπίτι.

Η Πολίνα Πόμπι, 84 ετών, ήταν η γυναίκα που βρέθηκε ζωντανή την Τρίτη (18/8/2026), τρεις ημέρες μετά τον σεισμό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία.

Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τον σεισμό είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό Νιτουνγκλέα, όπου ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να παραμείνει εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας Σίκα, Μπαμπάνγκ Σουπένο, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η 84χρονη απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για περίθαλψη.

«Δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει»

Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Ρούντολφους Ρίμπα, η γυναίκα δεν μπορούσε να μετακινηθεί ή να καλέσει σε βοήθεια, καθώς ήταν παράλυτη.

«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει, έτσι η οικογένειά της την εντόπισε τελικά την τέταρτη ημέρα», ανέφερε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε καλή, καθώς δεν είχε υποστεί τραυματισμούς. 

Οι διασώστες ανέφεραν ότι ήταν απλώς εξασθενημένη, καθώς δεν είχε φάει ή πιει νερό για αρκετές ημέρες.

Επιχειρήσεις διάσωσης

Οι δρόμοι της Ινδονησίας εξακολουθούν να είναι γεμάτοι συντρίμμια, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για πιθανά θύματα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι έχουν μεταφερθεί στις πληγείσες περιοχές 398 τόνοι βοήθειας, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, σκηνές, καταλύματα για εκτοπισμένους και δωρεές πολιτών.

Ωστόσο, η διανομή της βοήθειας αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της Φλόρες και των ζημιών που υπέστησαν οι δρόμοι από τον σεισμό.

Οι ασταμάτητοι, χιλιάδες μετασεισμοί

Η γεωλογική υπηρεσία της Ινδονησίας έχει καταγράψει περισσότερους από 3.000 μετασεισμούς από το Σάββατο, εκ των οποίων τουλάχιστον 86 ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί από τους κατοίκους.

Οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει φόβο σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αποφεύγουν να επιστρέψουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους.

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