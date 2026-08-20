Ινδονησία: 84χρονη βρέθηκε ζωντανή μέσα στα χαλάσματα τρεις μέρες μετά τον φονικό σεισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα θαύμα είδαν με τα μάτια τους οι αρχές της Ινδονησίας, αφού μία 84χρονη βρέθηκε ζωντανή τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τα ανατολικά της χώρας.
Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 73 ανθρώπων, τραυμάτισε περισσότερους από 900 και άφησε σχεδόν 60.000 κατοίκους χωρίς σπίτι.
Η Πολίνα Πόμπι, 84 ετών, ήταν η γυναίκα που βρέθηκε ζωντανή την Τρίτη (18/8/2026), τρεις ημέρες μετά τον σεισμό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία.
Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τον σεισμό είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό Νιτουνγκλέα, όπου ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να παραμείνει εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας Σίκα, Μπαμπάνγκ Σουπένο, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η 84χρονη απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για περίθαλψη.
Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Ρούντολφους Ρίμπα, η γυναίκα δεν μπορούσε να μετακινηθεί ή να καλέσει σε βοήθεια, καθώς ήταν παράλυτη.
«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει, έτσι η οικογένειά της την εντόπισε τελικά την τέταρτη ημέρα», ανέφερε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε καλή, καθώς δεν είχε υποστεί τραυματισμούς.
Οι διασώστες ανέφεραν ότι ήταν απλώς εξασθενημένη, καθώς δεν είχε φάει ή πιει νερό για αρκετές ημέρες.
Οι δρόμοι της Ινδονησίας εξακολουθούν να είναι γεμάτοι συντρίμμια, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για πιθανά θύματα.
Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι έχουν μεταφερθεί στις πληγείσες περιοχές 398 τόνοι βοήθειας, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, σκηνές, καταλύματα για εκτοπισμένους και δωρεές πολιτών.
Ωστόσο, η διανομή της βοήθειας αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της Φλόρες και των ζημιών που υπέστησαν οι δρόμοι από τον σεισμό.
Η γεωλογική υπηρεσία της Ινδονησίας έχει καταγράψει περισσότερους από 3.000 μετασεισμούς από το Σάββατο, εκ των οποίων τουλάχιστον 86 ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί από τους κατοίκους.
Οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει φόβο σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αποφεύγουν να επιστρέψουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους.
Διαβάστε επίσης
Οι Χούθι πιέζουν ξανά τους Σαουδάραβες
Τραμπ σε πόλεμο δύο μετώπων: «Οικονομική D-Day» κατά του Ιράν και των συμμάχων του – Το χρέος των ΗΠΑ σπάει ρεκόρ
ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.