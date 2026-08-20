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20.08.2026 11:02

ΗΠΑ: Drone της Amazon πέταξε δέμα στην πισίνα πελάτισσας αντί να το αφήσει στην πόρτα της (Video)

20.08.2026 11:02
drone new

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Περίμενε με ανυπομονησία το δέμα της, το οποίο μάλιστα επρόκειτο να παραδοθεί με drone κάνοντας την ανυπομονησία ακόμα μεγαλύτερη.

Το δέμα όμως αντί να φτάσει στην πόρτα του σπιτιού της, κατέληξε μέσα στην… πισίνα.

Ο λόγος για μία πελάτισσα της Amazon στο Τέξας.

Η γυναίκα περίμενε με ενθουσιασμό την πρώτη της παραγγελία που θα παραδιδόταν μέσω drone από την Amazon, όμως η εμπειρία δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε.

Η γυναίκα άκουσε τον χαρακτηριστικό δυνατό ήχο από τις έλικες του drone καθώς πλησίαζε στην κατοικία της και βγήκε έξω για να καταγράψει τη νέα τεχνολογία παράδοσης.

Ωστόσο, προς έκπληξή της, το δέμα δεν προσγειώθηκε στο προβλεπόμενο σημείο, αλλά έπεσε κατευθείαν στο νερό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έγινε viral.

Παρά τα προβλήματα που εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις, η Amazon συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία Prime Air, με στόχο οι παραδόσεις μέσω drone να αποτελέσουν στο μέλλον μια γρήγορη και αυτοματοποιημένη λύση για τους καταναλωτές.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:01
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