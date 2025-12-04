search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 16:34

«Βόμβα» από τον Βέλγο πρωθυπουργό: «Η Ρωσία δεν πρόκειται να χάσει» – Η αμφιλεγόμενη δήλωση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

04.12.2025 16:34
bart de Wever

Το Βέλγιο πιστεύει ότι η Ρωσία δεν θα χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι ισχυρισμοί για την ήττα της είναι «ένα παραμύθι και μια πλήρης ψευδαίσθηση». Επομένως, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία μετά τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει απειλήσει ανοιχτά το Βέλγιο με «αιώνια αντίποινα» εάν κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βεβέρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Libre.

Ο Ντε Βεβέρ μίλησε για «απίστευτη πίεση» γύρω από το ζήτημα της κατάσχεσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, ο Βέλγος πρωθυπουργός επιμένει να χαρακτηρίζει τις προσπάθειες μεταφοράς κεφαλαίων της Ρωσίας στην Ουκρανία κλοπή.

«Η κλοπή παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης χώρας, των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων της, δεν έχει γίνει ποτέ πριν. Αυτά είναι τα χρήματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα χρήματα της Γερμανίας δεν κατασχέθηκαν, πάγωσαν», είπε.

Ο Ντε Βεβέρ πρόσθεσε ότι μετά το τέλος ενός πολέμου, η χώρα που έχασε πρέπει να παραιτηθεί από όλα ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. Ωστόσο, ο Βέλγος πρωθυπουργός φαίνεται να πιστεύει ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι μια ρωσική ήττα θα ήταν ανεπιθύμητη.

«Αλλά ποιος πιστεύει πραγματικά ότι η Ρωσία θα χάσει στην Ουκρανία; Η Ρωσία δεν θα χάσει. Αυτό είναι ένα παραμύθι, μια πλήρης ψευδαίσθηση. Είναι ακόμη και ανεπιθύμητο για αυτούς να χάσουν, ώστε να μην κυριεύσει η αστάθεια μια χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα», είπε.

Σύμφωνα με τον Ντε Βέβερ, το Κρεμλίνο απείλησε άμεσα τις Βρυξέλλες, υποσχόμενο «αιώνια αντίποινα» εάν το Βέλγιο επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Ποιος πιστεύει ότι ο Πούτιν θα δεχόταν ήρεμα την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων; Η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι εάν συμβεί κατάσχεση, το Βέλγιο και εγώ προσωπικά θα νιώθουμε τις συνέπειες για πάντα. Αυτό φαίνεται σαν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

Η θέση του Βελγίου

Το Βέλγιο συνεχίζει να βρίσκει νέες δικαιολογίες για να εμποδίσει την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Πρόσφατα, ο Ντε Βέβερ ισχυρίστηκε ότι η πρόταση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Απαντώντας, οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγόρησαν άμεσα το Βέλγιο ότι έχει υπερβολικές απαιτήσεις για την προστασία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που το Κρεμλίνο καταθέσει αγωγή για την ανάκτηση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το Politico, η αντίσταση του Βελγίου μπορεί να έχει πιο πρακτικούς λόγους από τον φόβο αντιποίνων από τη Ρωσία. Αξιωματούχοι της ΕΕ υποψιάζονται ότι το Βέλγιο «τσεπώνει» το εισόδημα που παράγεται από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας αντί να το μεταφέρει στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

Λευτέρης Αντωνιάδης: Ο Μαραντόνα της Τουρκίας, ήταν Έλληνας! (photos/videos)

«Καυτοί» διάλογοι Μερτς, Μακρόν, Ζελένσκι – Πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπονομεύουν το ειρηνευτικό σχέδιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

KAKOKAIRIA-AATTIKI-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, ήχησε το 112 – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

nea-filadelfeia-gates
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:22
oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

1 / 3