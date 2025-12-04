«Βόμβα» από τον Βέλγο πρωθυπουργό: «Η Ρωσία δεν πρόκειται να χάσει» – Η αμφιλεγόμενη δήλωση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Βέλγιο πιστεύει ότι η Ρωσία δεν θα χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι ισχυρισμοί για την ήττα της είναι «ένα παραμύθι και μια πλήρης ψευδαίσθηση». Επομένως, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να επιστραφούν στη Ρωσία μετά τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει απειλήσει ανοιχτά το Βέλγιο με «αιώνια αντίποινα» εάν κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βεβέρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Libre.

Ο Ντε Βεβέρ μίλησε για «απίστευτη πίεση» γύρω από το ζήτημα της κατάσχεσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, ο Βέλγος πρωθυπουργός επιμένει να χαρακτηρίζει τις προσπάθειες μεταφοράς κεφαλαίων της Ρωσίας στην Ουκρανία κλοπή.

«Η κλοπή παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης χώρας, των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων της, δεν έχει γίνει ποτέ πριν. Αυτά είναι τα χρήματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα χρήματα της Γερμανίας δεν κατασχέθηκαν, πάγωσαν», είπε.

Ο Ντε Βεβέρ πρόσθεσε ότι μετά το τέλος ενός πολέμου, η χώρα που έχασε πρέπει να παραιτηθεί από όλα ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. Ωστόσο, ο Βέλγος πρωθυπουργός φαίνεται να πιστεύει ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι μια ρωσική ήττα θα ήταν ανεπιθύμητη.

«Αλλά ποιος πιστεύει πραγματικά ότι η Ρωσία θα χάσει στην Ουκρανία; Η Ρωσία δεν θα χάσει. Αυτό είναι ένα παραμύθι, μια πλήρης ψευδαίσθηση. Είναι ακόμη και ανεπιθύμητο για αυτούς να χάσουν, ώστε να μην κυριεύσει η αστάθεια μια χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα», είπε.

Σύμφωνα με τον Ντε Βέβερ, το Κρεμλίνο απείλησε άμεσα τις Βρυξέλλες, υποσχόμενο «αιώνια αντίποινα» εάν το Βέλγιο επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Ποιος πιστεύει ότι ο Πούτιν θα δεχόταν ήρεμα την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων; Η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι εάν συμβεί κατάσχεση, το Βέλγιο και εγώ προσωπικά θα νιώθουμε τις συνέπειες για πάντα. Αυτό φαίνεται σαν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

Η θέση του Βελγίου

Το Βέλγιο συνεχίζει να βρίσκει νέες δικαιολογίες για να εμποδίσει την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Πρόσφατα, ο Ντε Βέβερ ισχυρίστηκε ότι η πρόταση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Απαντώντας, οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγόρησαν άμεσα το Βέλγιο ότι έχει υπερβολικές απαιτήσεις για την προστασία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που το Κρεμλίνο καταθέσει αγωγή για την ανάκτηση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το Politico, η αντίσταση του Βελγίου μπορεί να έχει πιο πρακτικούς λόγους από τον φόβο αντιποίνων από τη Ρωσία. Αξιωματούχοι της ΕΕ υποψιάζονται ότι το Βέλγιο «τσεπώνει» το εισόδημα που παράγεται από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας αντί να το μεταφέρει στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

Λευτέρης Αντωνιάδης: Ο Μαραντόνα της Τουρκίας, ήταν Έλληνας! (photos/videos)

«Καυτοί» διάλογοι Μερτς, Μακρόν, Ζελένσκι – Πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπονομεύουν το ειρηνευτικό σχέδιο