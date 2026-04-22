To πετρέλαιο σταθεροποιείται στα ψηλά, πάνω από τα 98 δολάρια το Brent, κοντά στα 90 το WTI 

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται «σημειωτόν» παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την έκβαση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παραμένουν πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (22.4.2026) μετά από άνοδο άνω του 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ειρηνευτικές βλέπουν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν κολλήσει και η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιημένη.

Την ίδια ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI παραμένουν πάνω από τα 89 δολάρια ανά βαρέλι μετά την άνοδο άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η ανησυχία των επενδυτών εντάθηκε όταν πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις, αφού η Τεχεράνη ειδοποίησε τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει να επιτίθεται σε πλοία.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, σημειώνοντας ότι η ηγεσία της Τεχεράνης ήταν «σοβαρά διαταραγμένη».

Πρόσθεσε ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου οι ηγέτες του Ιράν υποβάλουν μια «ενιαία πρόταση» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος συνεχίζει να πιέζει την προσφορά, με τις εκτιμήσεις για την κατάρρευση της ζήτησης να πλησιάζουν ήδη τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και ενδεχομένως να ανεβαίνουν στα 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς, με την Ασία να πιθανολογείται ότι θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι «πλουτίζουν» όταν οι τιμές του πετρελαίου «χτυπούν ταβάνι»

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

Eurostat: Τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων τον Μάρτιο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακες)