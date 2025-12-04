Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

Την παραίτησή της από τη θέση της ως πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης υπέβαλε η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, μετά τις κατηγορίες εναντίον της για εμπλοκή της σε υπόθεση απάτης με εκπαιδευτικά προγράμματα διπλωματών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

«Με βάση την αυστηρότητα και την αμεροληψία με τις οποίες ασκούσα πάντα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρυτάνεως», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μογκερίνι, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου την Πέμπτη.

Η ίδια, παραιτήθηκε, επίσης, από την ηγεσία της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Όπως αναφέρει το euractiv.com, η παραίτηση της Μογκερίνι έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της ΕΕ, Στέφανο Σανίνο, ότι θα συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του Δεκέμβρη, καθώς και ο ίδιος ερευνάται για την ίδια υπόθεση.

Σημειώνεται ότι ο Σανίνο είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο.

Συνεχίζεται η έρευνα για την υποθεση

Την ίδια ώρα, η έρευνα για την υπόθεση που ήρθε στο «φως» προ ολίγων ημερών συνεχίζεται υπό την καθοδήγηση του εισαγγελέα της ΕΕ, και εστιάζει σε μία μονοετή σύμβαση που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη δημιουργία μιας νέας ακαδημίας εκπαίδευσης νέων διπλωματών και αξιωματούχων της ΕΕ, για μελλοντικούς ρόλους εκπροσώπησης της Ευρώπης στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι κατά την περίοδο 2021–2022, το Κολλέγιο και η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενδέχεται να συνωμότησαν προκειμένου να κατευθύνουν κονδύλια της ΕΕ προς το έργο, μεταξύ άλλων, με φερόμενη εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών στο Κολλέγιο σχετικά με τον διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν επίσημα ανοιχτός για πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές έθεσαν υπό κράτηση την Τρίτη, 2/12, τη Μογκερίνι, τον Σανίνο καθώς και τον συνδιευθυντή του Κολλεγίου, Τσέζαρε Ζεγκρέτι. Αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι με εγγύηση χθες, Τετάρτη 3/12, αφού τους απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση ευνοιοκρατίας και απάτης.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και πιστεύω ότι η ορθότητα των ενεργειών του Κολλεγίου θα επιβεβαιωθεί», ανέφερε η Μογκερίνι σε δήλωση μετά την αποφυλάκισή της, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις Αρχές».

Η Μογκερίνι υπηρετούσε ως πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης από το 2020, επιβλέποντας τις πανεπιστημιουπόλεις του στην Μπριζ, τη Βαρσοβία και τα Τίρανα. Το 2022, ανέλαβε επίσης τη θέση της διευθύντριας της διπλωματικής ακαδημίας, η οποία μετατράπηκε σε μόνιμη θέση από τις κυβερνήσεις της Ε το 2024, με χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

