ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 13:47

ΕΕ – Έρευνα για απάτη: «Η Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια», είπε η δικηγόρος της

04.12.2025 13:47
mogherini_0412_1920-1080_new
credit: AP

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, σε βάρος της οποίας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά σχετικής με την ανάθεση ενός συμβολαίου από την ΕΕ στο Κολέγιο της Ευρώπης, το οποίο η Μογκερίνι διευθύνει, έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές, διαβεβαίωσε σήμερα η δικηγόρος της το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος Μαριαπάολα Κέρκι.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για 10 ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, είναι εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών.

Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί σε βάρος δύο προσώπων. Πρόκειται για τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.

Από την πλευρά της, η Φεντερίκα Μογκερίνι διαβεβαίωσε προχθές ότι το Κολέγιο της Ευρώπης ανέκαθεν σεβόταν «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης». Πρόσθεσε πως έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα το αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης της Μογκερίνι τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη δεν συνοδεύθηκε από μέτρο περιορισμού των μετακινήσεών της.

Η αστυνομία ανακοίνωσε στους τρεις υπόπτους τις κατηγορίες σε βάρος τους, παρουσία του ανακριτή, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος φυγής», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

