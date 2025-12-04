Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Κίνα

Σεισμός της τάξεως των 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Κίνα.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στη κομητεία Ακτσί, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν.

Ο σεισμός έγινε στις 09:44 ώρα Ελλάδος (15:44 τοπική) και το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς της Κίνας (CENC).

Διαβάστε επίσης:

Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε έρημο στην Καλιφόρνια – Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του – Λάνθιμος, Στινγκ, Μπαρδέμ και Κάμπερμπατς ανάμεσά τους

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε «εγκάρδια συνομιλία» με τον Τραμπ – «Δεν θέλω ποτέ πόλεμο»