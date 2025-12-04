Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Κίνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός της τάξεως των 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Κίνα.
Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στη κομητεία Ακτσί, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν.
Ο σεισμός έγινε στις 09:44 ώρα Ελλάδος (15:44 τοπική) και το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς της Κίνας (CENC).
Διαβάστε επίσης:
Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε έρημο στην Καλιφόρνια – Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του – Λάνθιμος, Στινγκ, Μπαρδέμ και Κάμπερμπατς ανάμεσά τους
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε «εγκάρδια συνομιλία» με τον Τραμπ – «Δεν θέλω ποτέ πόλεμο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.