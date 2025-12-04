search
04.12.2025 09:14

Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε έρημο στην Καλιφόρνια – Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

usa f 16 new

Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα του F-16, όταν το μαχητικό αεροσκάφος του συνετρίβη σε έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο, ο πιλότος της επίλεκτης ομάδας επιδείξεων Thunderbirds μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε εκπαιδευτική πτήση

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι το F-16C Fighing Falcon συνετρίβη στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας. συνετρίβη περίπου στις 10:45 π.μ., τοπική ώρα την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής «σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια».

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο κοντά στην Τρόνα, μια απομονωμένη κοινότητα στην έρημο Μοχάβε, περίπου 290 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Στην ίδια περιοχή το 2022 ένα F/A-18E Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στην Τρόνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Υπό διερεύνηση τα αίτια της συντριβής του F-16

Τα αίτια της συντριβής του F-16 διερευνώνται, ενώ αναμένεται νέα ανακοίνωση από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας.

Το σύντομο ανακοινωθέν της Πολεμικής Αεροπορίας δεν παρείχε λεπτομέρειες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν.

Όπως και οι Blue Angels του Πολεμικού Ναυτικού, οι Thunderbirds εκτελούν εντυπωσιακές επιδείξεις με σχηματισμούς ακριβείας, πετώντας σε απόσταση λίγων εκατοστών μεταξύ τους. Από την ίδρυσή τους το 1953, έχουν καταγράψει αρκετά ατυχήματα στο πλαίσιο των εντατικών εκπαιδεύσεών τους. Η ομάδα εδρεύει στην αεροπορική βάση Nellis κοντά στο Λας Βέγκας, όπου επιχειρούν F-16, F-22 και A-10.

