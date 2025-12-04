Και δεύτερο γεωτρύπανο έβγαλε στη Μεσόγειο η Τουρκία – Θα ενταχθεί στις εργασίες του Συμφώνου με τη Λιβύη

Στο λιμάνι της Σελεύκειας απέναντι από την Κύπρο βρίσκεται πλέον και το δεύτερο πλωτό γεωτρύπανο που απέκτησε αυτή τη χρονιά η Τουρκία.

Τόσο το West Dorado όσο και το West Draco θα υποβληθούν σε διάφορες εργασίες μεταξύ των οποίων ο τεχνικός έλεγχος, αλλά και η βαφή στα χρώματα της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου και θα είναι έτοιμα μέσα στο 2026 να αναλάβουν αποστολές.

Το ένα από τα δύο προβλέπεται να κατευθυνθεί στη Λιβύη στο πλαίσιο του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι η τουρκική εταιρεία με την κυβέρνηση της Τρίπολης, γράφουν σήμερα τα «Νέα».

Σύμφωνα με αυτό, η κρατική Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης θα πραγματοποιήσουν γεωλογική και γεωφυσική μελέτη των τεσσάρων λιβυκών θαλάσσιων οικοπέδων.

Την ίδια ώρα τα τουρκικά ΜΜΕ επιτίθενται εδώ και μέρες κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκο Δένδια, αναφέροντας ως αιχμή το πόσο αρνητική εξέλιξη είναι το… «κλείδωμα του Αιγαίου» στο οποίο αναφέρθηκε ο Έλληνας υπουργός.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει πως η αμυντική εξασφάλιση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου θα προκαλέσει ένταση σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς σχεδιασμούς για τα εξοπλιστικά προγράμματα των νησιών, σήμερα αναμένεται να περάσουν από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής τα πολυβόλα εκτοξεύσεως βομβίδων PULS από το Ισραήλ με βεληνεκές μέχρι και 300 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε έρημο στην Καλιφόρνια – Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του – Λάνθιμος, Στινγκ, Μπαρδέμ και Κάμπερμπατς ανάμεσά τους

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε «εγκάρδια συνομιλία» με τον Τραμπ – «Δεν θέλω ποτέ πόλεμο»