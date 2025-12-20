Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Την ώρα που η ελληνική κοινωνία λυγίζει υπό το βάρος της παρατεταμένης ακρίβειας και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί τινάζονται στον αέρα από τις τιμές στα ράφια και την ενέργεια, οι Βρυξέλλες στέλνουν έναν νέο έμμεσο λογαριασμό. Η πρόσφατη απόφαση της Συνόδου Κορυφής για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 προκαλεί έντονες αντιδράσεις καθώς το βάρος της εγγύησης πέφτει στις πλάτες των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Παρά τις αρχικές διακηρύξεις ότι ο πόλεμος θα χρηματοδοτηθεί από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Λόγω νομικών κωλυμάτων η ΕΕ αποφάσισε τελικά να δανειστεί το ποσό από τις διεθνείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι το δάνειο εγγυάται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στον οποίο συνεισφέρει η Ελλάδα. Στην πράξη αν η Ουκρανία δεν μπορέσει να αποπληρώσει το ποσό οι εγγυήτριες χώρες θα κληθούν να καλύψουν το κενό.

Σύμφωνα με αναλύσεις που βασίζονται στην κατανομή των βαρών βάσει του ΑΕΠ το κόστος για την Ελλάδα είναι σημαντικό. Για το συνολικό πακέτο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ υπολογίζεται ότι η αναλογική επιβάρυνση ανά Έλληνα πολίτη αγγίζει τα 211 ευρώ. Προκειται για ενα ποσό εξωπραγματικό για μια χώρα που μόλις βγήκε από μια δεκαετία μνημονίων και παλεύει με τον υψηλότερο πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης.

Το ελληνικό μερίδιο στο δάνειο υπολογίζεται περίπου στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή οι ετήσιες δαπάνες για όλα τα νοσοκομεία και την υγεία στη χώρα μας είναι περίπου 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το ποσό που εγγυόμαστε για την Ουκρανία ισούται με περισσότερα από τα μισά χρήματα που δίνει το κράτος για την υγεία των Ελλήνων. Να θυμίσουμε ότι οι ετήσιες αποδοχές όλων των εκπαιδευτικών είναι 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα.

Πρώτον η αναλογία του βάρους είναι τεράστια για μια οικονομία που παλεύει με την ακρίβεια.

Δεύτερον ενώ τα νοσοκομεία έχουν ελλείψεις και οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους δεσμεύονται πόροι που θα μπορούσαν να στηρίξουν το ΕΣΥ.

Τρίτον μετά από χρόνια μνημονίων ο πολίτης βλέπει νέες επιβαρύνσεις αντί για ελαφρύνσεις.

Μιλάμε για μια απόφαση η οποία φορτώνει στις πλάτες των Ελλήνων ένα δυσανάλογο βάρος προσθέτοντας μια νέα μαύρη τρύπα στις μελλοντικές γενιές σε μια εποχή που η επιβίωση του μέσου νοικοκυριού κρέμεται από μια κλωστή.

