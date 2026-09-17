Εκτέλεσαν ιερέα στο Μεξικό – Το απειλητικό μήνυμα δίπλα στο πτώμα

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Καθολικός ιερωμένος σε χωριό στο κεντρικό Μεξικό δολοφονήθηκε από ένοπλο ή ενόπλους και το πτώμα του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε δρόμο, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη η εισαγγελία και οι εκκλησιαστικές αρχές.
Το θύμα, ο Ρομάν ντε λα Κρους Ερνάντες, ήταν ο ιερέας κοινότητας περίπου 1.500 κατοίκων, στον δήμο Ουεχούτλα, στην πολιτεία Ιδάλγο, την οποία λυμαίνονται αντίπαλες συμμορίες που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης λαθραίων καυσίμων.
Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο ιερέας ήταν 48 ετών· πλάι στο πτώμα βρέθηκε απειλητικό μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε.
Πρόκειται για τον 14ο ιερωμένο που δολοφονήθηκε στο Μεξικό σε επτά χρόνια, σύμφωνα με καταμέτρηση της καθολικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας.
«Μπροστά στην τρομακτική κατάσταση της βίας που γνωρίζει η χώρα μας, απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν έρευνα σε βάθος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επισκοπή της Ουεχούτλα, όπου ιερουργούσε το θύμα.
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