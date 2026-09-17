Εκτέλεσαν ιερέα στο Μεξικό – Το απειλητικό μήνυμα δίπλα στο πτώμα

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Καθολικός ιερωμένος σε χωριό στο κεντρικό Μεξικό δολοφονήθηκε από ένοπλο ή ενόπλους και το πτώμα του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε δρόμο, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη η εισαγγελία και οι εκκλησιαστικές αρχές.

El sacerdote Román de la Cruz Hernández fue asesinado a balazos y abandonado a un costado de la carretera, en los límites de los municipios de Tlanchinol y Lolotla, Hidalgo.

https://t.co/JTGLtG7OJ3 pic.twitter.com/OZq8qAlCwx September 17, 2026

Το θύμα, ο Ρομάν ντε λα Κρους Ερνάντες, ήταν ο ιερέας κοινότητας περίπου 1.500 κατοίκων, στον δήμο Ουεχούτλα, στην πολιτεία Ιδάλγο, την οποία λυμαίνονται αντίπαλες συμμορίες που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης λαθραίων καυσίμων.

4S3S1N4N A BAL4Z0S AL SACERDOTE ROMÁN DE LA CRUZ EN HIDALGO 🕊️



El cuerpo sin vida del presbítero Román de la Cruz Hernández, párroco de la comunidad de Santa Cruz en Huejutla, fue localizado con impactos de bal4 a un costado del tramo carretero Tolago-Tetlapaya, en el municipio… pic.twitter.com/kvX2kF5t5N — México Ahora (@AhoraMex) September 17, 2026

Asesinan al sacerdote Román De la cruz Hernández, quien se desempeñaba como párroco de Santa Cruz, en Huejutla, Hidalgo.



La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que se trató de un homicidio y exigió justicia.



“Expresamos indignación, tristeza y solidaridad ante el… pic.twitter.com/sJsNtyweAl — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 17, 2026

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο ιερέας ήταν 48 ετών· πλάι στο πτώμα βρέθηκε απειλητικό μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε.

⭕️🚨|| Autoridades confirmaron que el cuerpo localizado ayer sobre el tramo carretero Tlolango-Tetlapayac, en #Lolotla corresponde al sacerdote Román Cruz Hernández, quien estaba al frente de la parroquia de la comunidad de Santa Cruz, en #Huejutla

El hoy occiso presentaba… pic.twitter.com/QrkbWbVLxn — Punto por punto (@puntoporpuntomx) September 16, 2026

Πρόκειται για τον 14ο ιερωμένο που δολοφονήθηκε στο Μεξικό σε επτά χρόνια, σύμφωνα με καταμέτρηση της καθολικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας.

La Iglesia condena el asesinato en Hidalgo del párroco de la pequeña localidad de Santa Cruz



La Conferencia Episcopal exige una investigación por la muerte de Román de la Cruz Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en una carretera https://t.co/7uLbaNjkeZ pic.twitter.com/jZ6LeeiJlm September 17, 2026

«Μπροστά στην τρομακτική κατάσταση της βίας που γνωρίζει η χώρα μας, απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν έρευνα σε βάθος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επισκοπή της Ουεχούτλα, όπου ιερουργούσε το θύμα.

Las cifras oficiales ocultan los altos niveles de violencia en México.



Ayer fue localizado el cadáver del sacerdote Román de la Cruz Hernández, integrante de la Diócesis de Huejutla, Hidalgo, con lesiones por arma de fuego en un tramo carretero que comunica las comunidades de… pic.twitter.com/1WZDvmnKA2 — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) September 16, 2026

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