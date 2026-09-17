search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 09:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 08:55

Europa League: Να… κουζουλάνει και τη Χόφενχαϊμ θέλει ο ΟΦΗ

17.09.2026 08:55
ofi_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πρεμιέρα στο Europa League, μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, κάνει απόψε (19:45) και ο ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο.

Η γερμανική ομάδα, αντίθετα με τον ΟΦΗ που τελευταία έχει… καλομάθει τους οπαδούς του, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη Μπουντεσλίγκα (μία νίκη, δύο ήττες) άρα σίγουρα θα θέλει να αξιοποιήσει το ματς στο Παγκρήτιο για να βελτιώσει την ψυχολογία της. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.

Είναι το πρώτο ματς στην ιστορία του ΟΦΗ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και παράλληλα το πρώτο εναντίον γερμανικής ομάδας. Είχε αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στο κύπελλο Ιντερτότο πριν από 30 χρόνια (σεζόν 1995-96).

Στα αγωνιστικά, ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου και Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν στην αποστολή οι Σιέλης και Ισέκα, με τον Κύπριο στόπερ να αναμένεται να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Από την άλλη, η Χόφενχαϊμ ταξιδεύει στην Κρήτη έχοντας πάρει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga. Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης, με τον Άνταμ Χλόζεκ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ, παίρνοντας έτσι ψυχολογική ώθηση πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα.

Τελευταία της ευρωπαϊκή παρουσία ήταν τη σεζόν 2024-25, και πάλι στο Europa League, όταν τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase με 9 βαθμούς και ρεκόρ 2-3-3 (11-14).

Διαιτητής: Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ντίκμαν, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Κόδρο

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Κάμπακ, Κουφάλ, Νταγκίμ, Μπέργκερ, Αβντουλάχου, Κοντέ, Χλόζεκ, Λέμπερλε

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: «Μαγεία» Ουναΐ – 2-0 την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας

Ρεάλ Μαδρίτης: Πολιτική «ανταρσία» από Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ – Έκρυψαν το μήνυμα για την Θέουτα στις φανέλες τους (video)

Βαγγέλης Λιόλιος: «Αν δεν “καθαρίσει” το μπάσκετ, δεν φεύγω» – Ο απολογισμός και το μήνυμα για την επόμενη μέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Megas Yeeros
BUSINESS

Η Megas Yeeros ανεβάζει ταχύτητα με επένδυση 20 εκατ. ευρώ και στοίχημα στις ΗΠΑ

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καίνε» τα καύσιμα: Για τα 2,2 ευρώ βαίνει η αμόλυβδη, «ψάχνεται» για fuel pass η κυβέρνηση

Κορωνοϊός - Έρευνα: Eπηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα σπέρματος - Media
ΥΓΕΙΑ

Νέο φάρμακο για το πολλαπλούν μυέλωμα με ελληνική σφραγίδα

Macklemore1709
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σπουδαίος Macklemore: Μετά το «μπλόκο» από την περιοδεία του Ed Sheeran, δωρίζει 1 εκατ. δολάρια για τη Γάζα – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει για μένα – Δεν έπαθα τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

kipseli rogmes 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν θα έμενα εκεί»: Η δήλωση Ταχιάου που άναψε φωτιές στην Κυψέλη - «Αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί» απαντά ο Δούκας

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

mazonakis-ypnotherapeutis
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά την πλασμαφαίρεση – Τα SMS με τη Γάκα και η φωτογραφία

amore
TRAVEL

Η ελληνική γειτονιά που αναδείχθηκε 3η πιο cool στον κόσμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 09:24
Megas Yeeros
BUSINESS

Η Megas Yeeros ανεβάζει ταχύτητα με επένδυση 20 εκατ. ευρώ και στοίχημα στις ΗΠΑ

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καίνε» τα καύσιμα: Για τα 2,2 ευρώ βαίνει η αμόλυβδη, «ψάχνεται» για fuel pass η κυβέρνηση

Κορωνοϊός - Έρευνα: Eπηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα σπέρματος - Media
ΥΓΕΙΑ

Νέο φάρμακο για το πολλαπλούν μυέλωμα με ελληνική σφραγίδα

1 / 3