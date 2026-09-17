Europa League: Να… κουζουλάνει και τη Χόφενχαϊμ θέλει ο ΟΦΗ

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Πρεμιέρα στο Europa League, μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, κάνει απόψε (19:45) και ο ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο.

Η γερμανική ομάδα, αντίθετα με τον ΟΦΗ που τελευταία έχει… καλομάθει τους οπαδούς του, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη Μπουντεσλίγκα (μία νίκη, δύο ήττες) άρα σίγουρα θα θέλει να αξιοποιήσει το ματς στο Παγκρήτιο για να βελτιώσει την ψυχολογία της. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.

Είναι το πρώτο ματς στην ιστορία του ΟΦΗ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και παράλληλα το πρώτο εναντίον γερμανικής ομάδας. Είχε αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στο κύπελλο Ιντερτότο πριν από 30 χρόνια (σεζόν 1995-96).

Στα αγωνιστικά, ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου και Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν στην αποστολή οι Σιέλης και Ισέκα, με τον Κύπριο στόπερ να αναμένεται να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Από την άλλη, η Χόφενχαϊμ ταξιδεύει στην Κρήτη έχοντας πάρει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga. Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης, με τον Άνταμ Χλόζεκ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ, παίρνοντας έτσι ψυχολογική ώθηση πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα.

Τελευταία της ευρωπαϊκή παρουσία ήταν τη σεζόν 2024-25, και πάλι στο Europa League, όταν τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase με 9 βαθμούς και ρεκόρ 2-3-3 (11-14).

Διαιτητής: Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ντίκμαν, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Κόδρο

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Κάμπακ, Κουφάλ, Νταγκίμ, Μπέργκερ, Αβντουλάχου, Κοντέ, Χλόζεκ, Λέμπερλε

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