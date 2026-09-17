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17.09.2026 07:22

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε Κίεβο και Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

17.09.2026 07:22
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Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και με drones, στο Κίεβο και το λιμάνι της Οδησσού. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι ζημιές, σύμφωνα με τοπικούς αξιψματούχους.

Ως τις 04:00, αναφέρθηκαν 10 τραυματισμοί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω Telegram, προτού ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σχεδόν 40 λεπτά αργότερα αναφερθεί σε 12 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά 10 και 12 ετών.

Εξάλλου οι αρχές στην Οδησσό έκαναν λόγο νωρίτερα για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 4 ετών, εξαιτίας πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια.

Στη Ζαπορίζια, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις τραυματισμούς σε πυραυλικό πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαβλ και η πυροσβεστική επιχειρεί για να σβήσει πυρκαγιά που ξέσπασε, ανέφερε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, καταρρίφθηκαν 65 ουκρανικά UAVs.

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