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16.09.2026 09:59

Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στη Νικόπολη – Πέντε νεκροί (photo)

16.09.2026 09:59
drones_russia_new
φωτογραφία αρχείου

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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, μετά από επίθεση drone σε λεωφορείο κοντά στην πρώτη γραμμή στη νότια Ουκρανία την Τετάρτη (16/9).

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα εχθρικής επιδρομής σε ένα μίνι λεωφορείο στην περιοχή Νικόπολη. Οι Ρώσοι έπληξαν το λεωφορείο με ένα drone», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντνιεπροπετρόφσκ, Αλεξάντρ Γκάνζα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν αξιωματούχοι έδειχναν παράθυρα σπασμένα από ένα λευκό μίνι λεωφορείο, με ίχνη αίματος να τρέχουν στο πλάι του οχήματος.

Η Νικόπολη βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, ο οποίος κατέχεται από ρωσικά στρατεύματα από το 2022.

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