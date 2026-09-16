Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στη Νικόπολη – Πέντε νεκροί (photo)

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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, μετά από επίθεση drone σε λεωφορείο κοντά στην πρώτη γραμμή στη νότια Ουκρανία την Τετάρτη (16/9).

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα εχθρικής επιδρομής σε ένα μίνι λεωφορείο στην περιοχή Νικόπολη. Οι Ρώσοι έπληξαν το λεωφορείο με ένα drone», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντνιεπροπετρόφσκ, Αλεξάντρ Γκάνζα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν αξιωματούχοι έδειχναν παράθυρα σπασμένα από ένα λευκό μίνι λεωφορείο, με ίχνη αίματος να τρέχουν στο πλάι του οχήματος.

This morning in Ukraine's region of Dnipro, Russians targeted a passenger bus with a drone, killing five people.



At least seven other people were injured. They are currently under the care of doctors and receiving the necessary medical assistance. pic.twitter.com/uAH89nEIHk — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 16, 2026

Η Νικόπολη βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, ο οποίος κατέχεται από ρωσικά στρατεύματα από το 2022.

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