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20.08.2026 12:15

Συναγερμός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: Έμεινε χωρίς ρεύμα – Με γεννήτριες τα συστήματα ασφαλείας

20.08.2026 12:15
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Συναγερμός έχει σημάνει στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ΖΝΡΡ) στην Ουκρανία, καθώς αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – IAEA), σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας.

«Κάθε διακοπή ρεύματος εκτός των εγκαταστάσεων υπογραμμίζει την εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στον ZNPP», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία της εξωτερικής τροφοδοσίας του σταθμού».

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που διαθέτει έξι αντιδραστήρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Από τότε κάθε, πλευρά κατηγορεί συχνά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:03
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