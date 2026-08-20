Συναγερμός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: Έμεινε χωρίς ρεύμα – Με γεννήτριες τα συστήματα ασφαλείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ΖΝΡΡ) στην Ουκρανία, καθώς αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – IAEA), σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας.

«Κάθε διακοπή ρεύματος εκτός των εγκαταστάσεων υπογραμμίζει την εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στον ZNPP», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία της εξωτερικής τροφοδοσίας του σταθμού».

The IAEA has been informed that the 330 kV Ferosplavna-1 power line at the Zaporizhzhya NPP – the plant’s only remaining off-site power line – was disconnected at 00:44 local time today resulting in a new loss of off-site power. The location of the damage to the line was… pic.twitter.com/U5WemCPB0b — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που διαθέτει έξι αντιδραστήρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Από τότε κάθε, πλευρά κατηγορεί συχνά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος είναι ο Μιχάιλο Φεντόροφ, ο «βασιλιάς των drones» που από συνεργάτης γίνεται το αντίπαλο δέος του Ζελένσκι

ΗΠΑ: Drone της Amazon πέταξε δέμα στην πισίνα πελάτισσας αντί να το αφήσει στην πόρτα της (Video)

Προκαλεί ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ για τον θάνατο του Σολωμού: «Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει»