Πρωτιά τηλεθέασης από τον ΣΚΑΪ την Παρασκευή (2/10)

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Έγινε κι αυτό. Σε ημέρα χωρίς ποδοσφαιρικές μεταδόσεις στο μενού του, ο ΣΚΑΪ επικράτησε του ανταγωνισμού γενικότερα και του Alpha ειδικότερα, ο οποίος στο prime time του είχε την απευθείας μετάδοση του ματς Γαλλίας – Ιταλίας για το Nations League.
Το Mega αποκόμισε το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης, με τον ΑΝΤ1 να συμπληρώνει το γκρουπ των σταθμών με διψήφια μερίδια τηλεθέασης.
Αξιοσημείωτα κέρδη είχε το Star, το οποίο από περίπου τις 17.00 και ως αργά τη νύχτα είχε μενού αποτελούμενο από εκπομπή δημοπρασίας, τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι μόδας σε επανάληψη. Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε το πενθήμερο και το OPEN.
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