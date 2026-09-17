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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

17.09.2026 08:00

Επιχείρηση «βυθίσατε το ΠΑΣΟΚ»: «Πυρ κατά βούληση» Μητσοτάκη κατά Ανδρουλάκη

17.09.2026 08:00
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Με δεδομένο ότι καμία από τις προτάσεις της ΝΔ για τα υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος δεν επρόκειτο να λάβει τις πολυπόθητες 180 ψήφους – ώστε να χρειάζεται 151 για να «περάσει» από την επόμενη, αναθεωρητική Βουλή – το ενδιαφέρον στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο πρωθυπουργός θα αντιμετώπιζε την άρνηση της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τη «γαλάζια» πρόταση ή έστω κάποια μέρη της.

Οι πληροφορίες που είχε γράψει το topontiki.gr ανέφεραν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίθετο να επιτεθεί στον πρόεδρο του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, για τη στάση του αυτή. Ωστόσο, τίποτα δεν είχε προετοιμάσει για την ολομέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενό της όσο και την έντασή της. Σχεδόν από την αρχή της ομιλίας του ο Κ. Μητσοτάκης… άνοιξε πυρ και δεν σταμάτησε ούτε στη δευτερολογία του.

Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα δίνουν τον τόνο που επικράτησε:

  • «Θα μπορούσαμε θεωρητικά, κ. Ανδρουλάκη, να είχαμε φέρει προς ψήφιση και να είχαμε υπερψηφίσει πρόταση την οποία εσείς κάνατε, έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι, θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις».
  • «Έρχεστε και καταστρατηγείτε πλήρως το γράμμα του Συντάγματος και λέτε ουσιαστικά, “ναι, μπορεί να συμφωνούμε αλλά δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή να διατυπώσετε το Σύνταγμα έτσι όπως εσείς θέλετε, με 151 βουλευτές”».
  • «Όποιος σε λίγο ψηφίσει “όχι” ή “παρών”, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα, σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική “πυξίδα”. Φοβάμαι ότι, από την πλευρά όλων των κομμάτων, πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη ΔΕΘ».
  • «Καταλήγω τελικά ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε, σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας, να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος».

Και αυτά είναι μόνο λίγα από τα όσα «έσουρε» ο πρωθυπουργός στην αντιπολίτευση, σε μια ομιλία που είχε έντονο προεκλογικό χρώμα («το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές» ήταν μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του, ενώ μίλησε και για «εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας») και έμοιαζε να έχει ως στόχο την πλήρη αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του – είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ελάχιστα στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ και το έκανε μόνο και μόνο για να τον ταυτίσει με το ΠΑΣΟΚ, στη γνωστή «γραμμή» του «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ».

Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα οι «γαλάζιες» επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ έχουν αυξηθεί και σε αριθμό και σε ένταση, ιδίως, δε, μετά την παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Επίσης, είναι αλήθεια ότι εντείνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης και της ΝΔ να ταυτίσουν το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ και να παρουσιάσουν τα δύο κόμματα ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ωστόσο, η ομιλία Μητσοτάκη έμοιαζε να επιδιώκει κάτι βαθύτερο: την πλήρη αποδόμηση και «απονομιμοποίηση» του Ν. Ανδρουλάκη, κυρίως, δε, στα μάτια των ψηφοφόρων εκείνων που αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντρώοι» και μοιάζουν να αμφιταλαντεύονται μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης επιδίωξε να αναπτύξει μια σειρά διλημμάτων:

  • Υπεύθυνη κυβέρνηση – ανεύθυνη και αντιθεσμική αντιπολίτευση
  • Ρεαλιστικά μέτρα – λαϊκισμός και ακοστολόγητα προγράμματα
  • Σταθερότητα – ακυβερνησία
  • Εκσυγχρονισμός – οπισθοδρόμηση

με στόχο να αντιπαραβάλλει την κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ (και συνολικά με την αντιπολίτευση), αλλά και επιδιώκοντας να υποχρεώσει τον Ν. Ανδρουλάκη να πάρει θέση για θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταραχή εντός του κόμματος. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ θα αυξηθεί σε ασφυκτικό βαθμό, ιδίως αν το Κίνημα δεν παρουσιάσει πραγματικές αυξητικές τάσεις στις δημοσκοπήσεις. Η μονομαχία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, λένε οι πληροφορίες, θα αποκτήσει ακόμα πιο έντονα χαρακτηριστικά, καθώς ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι έτσι θα επιτύχει επανασυσπείρωση ψηφοφόρων που έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ.

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