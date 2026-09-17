Θάνατος Μαζωνάκη: Στο κελί της Μουρτζούκου η Γάκα – Νέα καταγγελία σε βάρος της από το 2014 (Video)

Takeaways by to pontiki AI Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα αναμένοντας τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και τον έλεγχο του ιατρικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη νομιμότητα των ελέγχων που είχε διενεργήσει παλαιότερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ διέψευσε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των διασωστών, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται επίσης ο ρόλος ενός υπνοθεραπευτή, στενού συνεργάτη της γιατρού, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στις αρχές σχετικά με την επικοινωνία του με την κατηγορούμενη κατά τη διάρκεια της θεραπείας του θανόντος.

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Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τους γιατρούς του Κολωνακίου Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα – οι οποίοι ήδη διανύουν το πρώτο τους 24ωρο στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Όπως ανέφερε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» «για τη γιατρό Γάκα υπήρξε μία καταγγελία το 2014.

Έφτασε η συγκεκριμένη υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ και αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο».

Όπως είπε η κα Φραγκάκη, «πέρασε τη βάσανο του Πειθαρχικού για τη συγκεκριμένη καταγγελία και αθωώθηκε». Όπως εξήγησε η καταγγελία αφορούσε στη χρήση του μηχανήματος Indigo σε ανήλικη ασθενή και στη χορήγηση παιδοψυχιατρικών γνωματεύσεων.

Σε ειδικό χώρο των φυλακών οι δύο γιατροί

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές.

Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Το δρόμο προς τις φυλακές Κορυδαλλού πήραν νωρίς το πρωί οι δύο γιατροί.

Η γιατρός μεταφέρθηκε στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών όπου κρατούνται γυναίκες για κακοποίηση ανηλίκων. Η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα στις φυλακές του Ελεώνα, και στο κελί όπου έμενε μέχρι τώρα στον Κορυδαλλό θα διαμείνει η γιατρός.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει το 2023 συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς κάμερες και δημοσιογράφους, και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες, κάτι που φέρεται να εκτιμήθηκε όταν ελήφθη η απόφαση για το πού θα τοποθετηθεί η γιατρός.









Αρχικά έγινε η μεταγωγή της Γάκα από το ΑΤ Κυψέλης προς τις φυλακές Κορυδαλλού στις 6.30 το πρωί. Ακολούθησε στις 7 το πρωί η μεταφορά του συζύγου της που κρατείτο προσωρινά στη ΓΑΔΑ. Η Γάκα πήρε μάλιστα το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Με την απόφαση για την προφυλάκιση των δύο γιατρών ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ανακριτικής διαδικασίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πλέον το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα επόμενα στάδια της έρευνας.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένοντας κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που διενεργούνται για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να βοηθήσουν στην πληρέστερη αποτύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν λεπτομερή έλεγχο στα φίλτρα και στα επιμέρους εξαρτήματα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο μπορεί να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια επιπλέον φαρμακευτική ουσία.

Νέο σκέλος στην έρευνα ανοίγει, εξάλλου, με εισαγγελική παραγγελία, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι μπορεί να οδηγήσει στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

«Καταπέλτης» για τον γιατρό και ο αντιπρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων γιατρών που κατά τις απολογίες τους επιχείρησαν να επιρρίψουν ευθύνες σχετικά με στους διασώστες στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε και ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπαδήμας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προσπάθεια, όπως είπε, να μετακυλιστούν ευθύνες στους διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο και είπε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

«Η κλήση που δόθηκε στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε ως ανακοπή. Επομένως, γνώριζαν ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και όσα, όπως ανέφερε, προκύπτουν από τις καταθέσεις και τις περιγραφές των διασωστών, στο ιατρείο βρίσκονταν τέσσερα άτομα: δύο γιατροί και δύο μέλη του προσωπικού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν τα τελευταία ήταν νοσηλευτές ή εργαζόμενοι στη γραμματειακή υποστήριξη.

Ο κ. Παπαδήμας υποστήριξε ότι δεν άρχισε εγκαίρως αποτελεσματική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, επισημαίνοντας ότι κάθε λεπτό χωρίς επαρκή οξυγόνωση είναι κρίσιμο για τον εγκέφαλο και τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα.

Όπως είπε, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, είδαν έναν άνδρα γιατρό να πραγματοποιεί θωρακικές συμπιέσεις με το ένα χέρι, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση επάνω σε καρέκλα-κρεβάτι.

«Για να είναι αποτελεσματική η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο απινιδωτής του ιατρείου φέρεται να μη λειτουργούσε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τοποθέτησαν δικό τους αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, χορήγησαν οξυγόνο μέσω ασκού αερισμού και άρχισαν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΚΑΡΠΑ.

Καθώς δεν κατέστη δυνατό να αναταχθεί ο ασθενής στο σημείο, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, προκειμένου να επιχειρηθούν διασωλήνωση, χορήγηση φαρμάκων και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Ο ακριβής χρόνος που είχε μεσολαβήσει από την έναρξη της ανακοπής έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και οι ενέργειες που είχαν προηγηθεί, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Ο κ. Παπαδήμας απάντησε και στις αιτιάσεις σχετικά με το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο με ειδική καρέκλα και όχι με φορείο.

Όπως εξήγησε, η καρέκλα μεταφοράς αποτελεί βασικό εξοπλισμό των ασθενοφόρων διεθνώς και χρησιμοποιείται όταν το φορείο δεν μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια λόγω του περιορισμένου χώρου, του μήκους των διαδρόμων ή των διαστάσεων του ανελκυστήρα.

«Η καρέκλα είναι μέρος του εξοπλισμού του ασθενοφόρου και αποτελεί συνήθη πρακτική. Χρησιμοποιείται εκεί όπου δεν χωράει το φορείο, επειδή μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να μεταφερθεί μέσω του ασανσέρ», ανέφερε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου δεν επηρέασε τις προσπάθειες ανάνηψης και ότι οι διασώστες έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για την ταχύτερη μεταφορά του ασθενούς.

Γιατί δεν διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό

Ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξήγησε επίσης γιατί ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και όχι στον κοντινότερο «Ευαγγελισμό».

Όπως ανέφερε, ο «Ευαγγελισμός» δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Η διακομιδή σε μη εφημερεύον νοσοκομείο θα απαιτούσε προηγούμενη ενημέρωση και χρόνο για την κινητοποίηση των αναγκαίων ειδικοτήτων, όπως αναισθησιολόγου και καρδιολόγου.

Αντίθετα, το «Ελπίς» βρισκόταν σε εφημερία, είχε ενημερωθεί για το επείγον περιστατικό και οι απαιτούμενες ιατρικές ομάδες ήταν σε ετοιμότητα για να παραλάβουν και να υποστηρίξουν τον ασθενή.

«Από την πλευρά του ΕΚΑΒ έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», κατέληξε ο Σταύρος Παπαδήμας, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα εξακριβώσουν τον ακριβή χρόνο της ανακοπής και τη συνολική ακολουθία των γεγονότων.

Στο μικροσκόπιο και γνωστός υπνοθεραπευτής

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι, πάνω στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και με κλειστά τα μάτια.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό και στενό συνεργάτη της γιατρού, καθώς εκείνη του έστελνε ασθενείς προκειμένου να πραγματοποιούν θεραπευτική ύπνωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός είχε ως συνήθη πρακτική να φωτογραφίζει ασθενείς κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έχει δηλώσει στις αρχές ότι η φωτογραφία δεν του εστάλη προκειμένου να δώσει συμβουλές σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

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