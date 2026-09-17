Θάνατος Μαζωνάκη: Ζητάει και τα ρέστα ο υπνοθεραπευτής – Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, κάνει λόγο για «ανθρωποφαγία»

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Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook, o υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στον οποίο η γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε στείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, ζητά να μην εμπλέκεται το όνομά του στην υπόθεση ούτε να χαρακτηρίζεται ο ίδιος ως «κομπογιαννίτης».

Στην ανάρτησή του, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε συναντηθεί μερικές μέρες νωρίτερα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τη λήψη ιστορικού και είχαν προγραμματισμένο ραντεβού τη μοιραία Τετάρτη, και πλέον καταθέτει στις αρχές για την υπόθεση, υποστηρίζει ότι «αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσα ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζωνάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών. Πως αλλιώς να το τονίσω; Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμα μου και να αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ».

Συνεχίζει, δε, αναφέροντας ότι «από την νομοθεσία που ισχύει στις ΗΠΑ και σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτουν τα εξής: “Υπνοθεραπευτής είναι αυτός που επιφέρει ένα επίπεδο ύπνωσης στους θεραπευόμενους του για να δημιουργήσει θετικά κίνητρα ή να βελτιώσει τα πρότυπα συμπεριφοράς. Συνδιαλέγεται με τον θεραπευόμενο για να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος. Προετοιμάζει την θεραπευόμενη για την διαδικασία της ύπνωσης με το να εξηγεί πως λειτουργεί ή ύπνωση και τι θα βιώσει κατά τη διαρκειά της. Εξετάζει τους θεραπευόμενους του αξιοποιώντας κάποια τεστ για να διαπιστώσει το βαθμό φυσικής και συναισθηματικής δεκτικότητας στις υποβολές. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπνωτικές τεχνικές επαγωγής για να επιφέρει την ύπνωση βασισμένος στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ και την ανάλυση του προβλήματος των. Μπορεί επίσης να εκπαιδεύει τους θεραπευόμενους σε τεχνικές αυτούπνωσης” (Dictionary of Occupational Titles by the U.S. Department of Labor. Κατοχυρωμένος τίτλος από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ)».

Ο υπνοθεραπευτής σημείωνει ότι:

Ένας υπνοθεραπευτής δεν αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους ως ασθενείς. Όχι μόνον δεν μπορεί να παρέχει ιατρική διάγνωση ή φαρμακευτική αγωγή, αλλά, ούτε έχει το δικαίωμα να προτείνει την διακοπή θεραπείας στην οποία ενδέχεται να υπόκειται κάποιος θεραπευόμενος που τελεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί κάποια διάγνωση ή κάποιου άλλου είδους θεραπεία μπορεί να απευθυνθεί στην ιατρική κοινότητα, σε ψυχιάτρους ή σε ψυχολόγους.

Ο/Η ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες της ύπνωσης ανά πάσα στιγμή.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την αναμενόμενη διάρκεια των συνεδριών καθώς και το κόστος τους.

Επίσης, μπορεί να υποστηρίζει τα δικαιώματα του χωρίς τον φόβο αντιποίνων.

Μιλώντας στο Mega, o N. Κομιανός διευκρίνισε ότι δεν είναι γιατρός και προανήγγειλε νομικές κινήσεις σε βάρος όσων μεταδίδουν τη συγκεκριμένη πληροφορία: «Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο, δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής… Αυτό δηλώνω, αυτό είμαι κι αυτό κάνω, δεν μπορούν να με διασύρουν».

Όσο για την επαφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι «ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού μαζί του. Ξεκινήσαμε να του πάρω το ιστορικό του και δεν ολοκληρώσαμε τη συνάντηση, οπότε την ανανεώσαμε για την Τετάρτη. Από εκεί κι έπειτα όλα είναι μπαρμπούτσαλα που λένε, δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ, για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε τον λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει τον λόγο ούτε ο ανακριτής… Να είμαστε ψύχραιμοι γιατί μας έχει διαλύσει όλους αυτή η ιστορία, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή».

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