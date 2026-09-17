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17.09.2026 13:19

«Σπίτι με το MEGA»: Το κανάλι αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία εκπομπή-αφιέρωμα στον τραγουδιστή (videos)

17.09.2026 13:19
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Το MEGA τιμά τη μνήμη, την εκρηκτική προσωπικότητα και την τεράστια μουσική διαδρομή του σπουδαίου ερμηνευτή με ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό αφιέρωμα.

«Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζωνάκη. Του Εμμανουήλ και της Κλειούς και σας καλωσορίζω στο grand finale της εκπομπής “Σπίτι με το Mega”. Τίτλος εκπομπής; «Όσα χρόνια περπατάω, άλλα τόσα τραγουδάω». Όλα αυτά τα χρόνια, 30 και βάλε δηλαδή, έμαθα μέσα από ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, απογοητεύσεις ότι ένα είναι σίγουρο: Η μουσική γιατρεύει την ψυχή. Από τη σκηνή αυτού του υπέροχου θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ας ενώσουμε τη φωνή με το μέσα μας. Σας καλώ, σας προσκαλώ σήμερα να βάλουμε τα καλά μας, να μην ντρεπόμαστε και να είστε ο εαυτός σας με εξάσκηση της ελεύθερης βούλησης. Κυρίες και κύριοι, το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, στο βίντεο που «ανέβασε» στα social media το κανάλι .

Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 23:10 το «Σπίτι με το MEGA» επιστρέφει με τίτλο «Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη», σε μια ειδική μουσική εκπομπή που αποτελεί ένα ταξίδι στα μεγάλα τραγούδια του καλλιτέχνη.

«Ένα μουσικό ταξίδι με τα μεγάλα τραγούδια του σπουδαίου ερμηνευτή», αναφέρει χαρακτηριστικά το MEGA στην ανακοίνωσή του για την προβολή του αφιερώματος.

Πρόκειται για το «Σπίτι με το MEGA» που είχε προβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παρουσιάσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων επιτυχημένης πορείας του.

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