«Νωρίς Νωρίς»: Εκτός εκπομπής σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης – Όσα είπε στην έναρξη η Μαρία Ηλιάκη (Video)

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Εκτός εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης, με τη Μαρία Ηλιάκη να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του.
Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές, κατά την έναρξη, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να απουσιάσει, λόγω κάποιων εκκρεμοτήτων με τη θεατρική του περιοδεία.
«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει» είπε, μεταξύ άλλων.
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