«Νωρίς Νωρίς»: Εκτός εκπομπής σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης – Όσα είπε στην έναρξη η Μαρία Ηλιάκη (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκτός εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης, με τη Μαρία Ηλιάκη να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του.

Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές, κατά την έναρξη, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να απουσιάσει, λόγω κάποιων εκκρεμοτήτων με τη θεατρική του περιοδεία.

«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει» είπε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ του MEGA (Video)

Η «Αφύλαχτη Διάβαση» για τη δράση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, στον Αθήνα 9.84

«Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (15/9)



