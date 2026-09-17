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17.09.2026 09:57

Η «Αφύλαχτη Διάβαση» για τη δράση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, στον Αθήνα 9.84

17.09.2026 09:57
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Ένα επίκαιρο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ έχει ετοιμάσει η «Αφύλαχτη Διάβαση» του Θωμά Σίδερη, στον Αθήνα 9.84. Με αφορμή τόσο την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, όσο και την 13η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και την άλλη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 12 με 1 το μεσημέρι, θα μεταδοθεί σε δύο μέρη μια έρευνα της εκπομπής για τη δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής στο Πέραμα.

Η εκπομπή θα εστιάσει στην ιστορία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος, από την οικονομική της «άνθηση» μέχρι τον «μαρασμό» της. Καταγράφεται η διείσδυση της εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, η επίθεση στα μέλη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, και η προσπάθεια ίδρυσης του εργοδοτικού σωματείου «Άγιος Νικόλαος» για τον έλεγχο των μεροκάματων στη Ζώνη.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο χρονικό της δολοφονικής επίθεσης της Χρυσής Αυγής στους αιγύπτιους ψαράδες, τον Ιούνιο του 2012. Μέσα από ηχητικά τεκμήρια, στοιχεία της δικογραφίας και καταθέσεις/μαρτυρίες, αποκαλύπτεται ο τρόπος δράσης των ταγμάτων εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης, η στοχοποίηση των μεταναστών εργατών και το κλίμα τρομοκρατίας που επιχειρήθηκε να επιβληθεί στην περιοχή, λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

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