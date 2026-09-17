Συνέλαβαν την «Τζένιφερ Λόπεζ» της Μινεσότα για κλοπές – Η απίστευτη ομοιότητα με την σταρ

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Μία 35χρονη γυναίκα που συνελήφθη για κλοπές στη Μινεσότα, έγινε viral λόγω της απίστευτης ομοιότητάς της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Σαϊρένα Αν Κουάστ από την περιοχή Σεντ Κλάουντ, συνελήφθη από τον σερίφη της κομητείας για κλοπές σε καταστήματα.

Η 35χρονη άρπαξε συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων, ωστόσο αυτό δεν ήταν η… είδηση.

Όταν τράβηξε την φωτογραφία της, κατά το πρωτόκολλο, δημοσιεύοντάς την λόγω της σύλληψής της, δεν φανταζόταν ούτε ο ίδιος ότι θα γίνει viral αυτή η σύλληψη.

Η ομοιότητά της με την Λατίνα σταρ είναι εκπληκτική, με τα σχόλια στα σόσιαλ να πέφτουν… βροχή.

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