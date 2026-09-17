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17.09.2026 12:16

Τέρμα τα γκάζια στο ΟΑΚΑ στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στις 3 Οκτωβρίου

17.09.2026 12:16
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Ζωντανό showrun με το showcar της McLaren και την ιστορική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna, ο Mika Häkkinen ξανά πίσω από το τιμόνι και πολλές άλλες εκπλήξεις – Πώς θα ζήσεις από κοντά μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Για μία ημέρα, η Αθήνα θα γίνει ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις της ταχύτητας. Στις 3 Οκτωβρίου, το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έρχεται στο ΟΑΚΑ και  φέρνει μαζί του μια εμπειρία motorsport που δεν έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα.

Tο showcar MCL60 της McLaren και η ιστορική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna θα πιάσουν υψηλές ταχύτητες, τρέχοντας live μπροστά στο ελληνικό κοινό, σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Εκεί θα βρίσκεται και o δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την McLaren, Mika Häkkinen, τον οποίο το κοινό θα έχει τη χαρά δει ξανά πίσω από το τιμόνι.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν κι άλλες μορφές του motorsport, θα εκτίθενται σύγχρονα και ιστορικά showcars, ενώ μοναδικές δράσεις στη fan zone και εμπειρίες διασκέδασης θα κάνουν το event πραγματικά αξέχαστο.

Πώς θα βρεθείτε στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας και να ζήσουν VIP στιγμές, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω των καταστημάτων Allwyn ή του allwyn.gr, διεκδικώντας μια θέση σε ένα από τα πιο συναρπαστικά motorsport events της χρονιάς.

Κάποιοι τυχεροί μάλιστα, θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία με … τέρμα γκάζι, απολαμβάνοντας hot laps από τη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar. Θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν το γκαράζ της ομάδας και να γνωρίσουν από κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Ο ήχος των κινητήρων θα ενωθεί με την ενέργεια χιλιάδων fans στο ΟΑΚΑ, στις 3 Οκτωβρίου. Η McLaren Racing έρχεται στην Αθήνα για μια ημέρα γεμάτη θέαμα, συγκινήσεις και στιγμές που δύσκολα επαναλαμβάνονται. Το ερώτημα είναι ένα: θα είσαι εκεί;

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