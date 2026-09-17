Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου: Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη ανεβαίνει στο θέατρο Ολύμπια

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Η εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστορίας ζωντανεύει στη σκηνή του Ολύμπια Δημοτικού Mουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» μέσα από τη νέα ελληνική όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» του Θεόδωρου Στάθη.

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση, τον Ιουστινιανό, ο κορυφαίος βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός και τον Απόστολο–Αφηγητή, ο διακεκριμένος τενόρος Φίλιππος Μοδινός.

Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Ραφαήλ Πυλαρινός, τη σκηνοθεσία ο Πάνος Αγγελόπουλος, ενώ συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.

Η όπερα αποτελεί το 4ο λυρικό έργο του Θεόδωρου Στάθη και καρπό πολυετούς μελέτης. Η έρευνα του συνθέτη και συγγραφέα αποκαλύπτει μια νέα ιστορική ερμηνεία, η οποία ανατρέπει τη διαδεδομένη αντίληψη για την καταγωγή και τα νεανικά χρόνια της αυτοκράτειρας Θεοδώρας.

Αναδεικνύει, παράλληλα, την πολυσύνθετη προσωπικότητα μιας γυναίκας που υπερέβη τα όρια της εποχής της και επηρέασε καθοριστικά την πολιτική και πολιτισμική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Μόνο για δύο παραστάσεις, στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026

Η παρασταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Μεγάλος χορηγος της όπερας είναι η ΔΕΗ. Tα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί», τιμώντας τα 30 χρόνια κοινωνικής προσφοράς του.

Το έργο

Η αφήγηση εξελίσσεται μέσα από τον «Απόστολο της Ιστορίας», έναν κεντρικό δραματουργικό χαρακτήρα – αφηγητή που συνομιλεί με τη χορωδία, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα και το Βυζάντιο. Η παράσταση συνδυάζει λυρική έκφραση, θεατρική δράση, ιστορική αφήγηση και μουσικό θέαμα, μεταφέροντας το κοινό στα σημαντικότερα γεγονότα της

ζωής της Θεοδώρας. Το λιμπρέτο αναδεικνύει όχι μόνο τη δυναμική πολιτική προσωπικότητα της αυτοκράτειρας, αλλά και τη συμβολική της διάσταση ως πρότυπο κοινωνικής ανέλιξης, γυναικείας χειραφέτησης και πολιτικής διορατικότητας.

Σημείωμα του Συνθέτη, Θεόδωρου Στάθη

Η όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» γεννήθηκε μέσα από μια πολυετή ιστορική έρευνα που με οδήγησε να προσεγγίσω εκ νέου τη μορφή της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, μιας από τις σημαντικότερες αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της βυζαντινής ιστορίας.

Για αιώνες, η εικόνα της καθορίστηκε από αφηγήσεις που επισκίασαν την πολιτική της ιδιοφυΐα και την καθοριστική συμβολή της στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η μελέτη των ιστορικών πηγών και της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας ανέδειξε μια πολύ πιο σύνθετη προσωπικότητα, πέρα από μύθους και προκαταλήψεις.

Με αφετηρία αυτή την έρευνα, το λιμπρέτο προτείνει μια νέα ιστορική ερμηνεία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη, πολιτική και ηθική διάσταση μιας γυναίκας που υπερέβη τα όρια της εποχής της. Η μουσική γίνεται η φωνή όσων οι πηγές δεν μπορούν να αφηγηθούν, φωτίζοντας την αλήθεια πίσω από τις σιωπές της ιστορίας.

Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» είναι μια πρόσκληση να προσεγγίσουμε, μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του θεάτρου, μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να εμπνέει τον επιστημονικό διάλογο και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η Θεοδώρα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από ταπεινή καταγωγή, η Θεοδώρα ανήλθε στον

αυτοκρατορικό θρόνο και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον επιδραστικές γυναίκες της παγκόσμιας ιστορίας, αφήνοντας μια κληρονομιά που εξακολουθεί να εμπνέει μέχρι σήμερα.

Η επιρροή της συνδέεται με:

• Την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη βελτίωση της

κοινωνικής τους θέσης.

• Τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

• Τη συμβολή της στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του

Βυζαντίου.

• Την καθοριστικό της, ρόλο στην διάρκεια της Στάσης του Νίκα, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμος για την διατήρηση της σταθερότητας της αυτοκρατορίας.

Ταυτότητα Παράστασης – Συντελεστές

Μουσική σύνθεση / Λιμπρέτο: Θεόδωρος Στάθης

Μουσική Διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Καλλιτεχνική Σύμβουλος : Ερση Πήττα

Σκηνοθεσία: Πάνος Αγγελόπουλο

Κοστούμια: Δημήτρης Ντάσσιος

Εικαστική επιμέλεια / Γλυπτά: Κωνσταντίνος Βαρώτσος

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίνα Ραμμου

3D Video Mapping / Ψηφιακά Σκηνικά: Videotooth, Projectionist: Βασίλης Λεωνιδόπουλος

Visual Graphic Designer: Digital Tribes, Συντελεστες: VFX Artist, Kώστας Γιατίλης & Creative producer: Θωμάς Κολοκυθάς

Βοηθός Μαέστρου: Ελίνα Μακρυγιωργάκη

Α. Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Δημόπουλος

Φωτογράφος: Διονύσης Κούτσης

Σχεδιασμός παρτιτούρας: Νίκος Πουλάκης

Συμμετέχουν

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Χορωδία Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση Χορωδίας: Σταύρος Μπερής

Μουσική προετοιμασία / Πιάνο: Δημήτρης Βεζύρογλου

Διανομή

Θεοδώρα: Χριστίνα Πουλίτση

Ιουστινιανός: Δημήτρης Τηλιακός

Απόστολος της Ιστορίας: Φίλιππος Μοδινός

Στρατηγός Βελισάριος: Ανδρέας Καραούλης

Υφαντής: Ανδρέας Καραούλης

Υπασπιστής συνοδός: Γιάννης Μανιατόπουλος

Παραγωγή: Sound & Picture theatre production & Humanergon ΑΜΚΕ

Τιμές εισητηρίων

Από 20€, 40€ 50€ 60€

Προπώληση MORE

Πληροφορίες

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Παραστάσεις: 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 20:30

Διάρκεια παράστασης: 130΄

Διάλειμμα 20 λεπτών

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