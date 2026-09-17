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17.09.2026 12:51

Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Στο 3,2% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη

17.09.2026 12:51
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Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3,2%, έναντι 2,9% τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός ανήλθε επίσης στο 3,2%, από 3,0% τον Ιούλιο και 2,4% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 3,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τον Αύγουστο, τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είχαν οι υπηρεσίες, με 1,43 ποσοστιαίες μονάδες, και η ενέργεια, με 1,29 μονάδες. Ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,30 μονάδες και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 0,22 μονάδες.

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία, την Εσθονία και την Τσεχία, ενώ οι υψηλότεροι στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Κύπρο.

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