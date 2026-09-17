Eμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι διορίστηκαν από το κορυφαίο όργανο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δηλώνουν ότι έχουν βρει «βάσιμους λόγους» να πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου σε δύο αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε σχολείο στη νότια πόλη Μινάμπ.

Η διεθνής αποστολή διερεύνησης γεγονότων για το Ιράν αναφέρει ότι τα ευρήματα επικεντρώνονται σε δύο αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τουλάχιστον 178 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

Στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, τουλάχιστον ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε το σχολείο Shajareh Tayyebeh στο Μινάμπ, σύμφωνα με έρευνα του Associated Press. Δεν έχει υπάρξει τελική απογραφή για το τι συνέβη. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 168 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επιδρομή, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

«Μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, η αποστολή βρήκε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν το έγκλημα πολέμου της εξαπέλυσης αδιάκριτων επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής ή τον τραυματισμό αμάχων ή ζημιές σε πολιτικά αντικείμενα», ανέφερε η ομάδα διερεύνησης γεγονότων σε ανακοίνωσή της.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποδεχτεί άμεσα την ευθύνη ή δεν έχει δημοσιεύσει τα ευρήματα της έρευνας του Πενταγώνου για την βομβιστική επίθεση στο σχολείο.

Η ομάδα που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ επικαλέστηκε τους ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου σε δύο επιθέσεις — η μία με πυραύλους Tomahawk στο «σαφώς αναγνωρίσιμο» σχολείο και μια άλλη αεροπορική επιδρομή όπου πυραύλοι ακριβείας διασκόρπισαν σφαιρίδια βολφραμίου πάνω από ένα «σαφώς αναγνωρίσιμο αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή» στη νότια πόλη Λαμέρντ , επίσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ ανέφερε ότι 22 άμαχοι, άνδρες και γυναίκες, σκοτώθηκαν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση στο Λαμέρντ.

Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι οι δολοφονίες από τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας σημειώθηκαν σε «εκπληκτική κλίμακα» στο Ιράν και ότι φέρεται να διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας η ιρανική κυβέρνηση.

Ανέφερε ότι οι πολίτες βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε «κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από την ίδια τους την κυβέρνηση και τη θανατηφόρα σύγκρουση του έθνους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ».

Η αποστολή διερεύνησης γεγονότων για το Ιράν, υπό την προεδρία της νομικού Σάρα Χοσεΐν από το Μπαγκλαντές, αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και δημιουργήθηκε το 2022 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το κορυφαίο όργανο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

Σουηδία: Η συμμαχία της κεντροαριστεράς κέρδισε τις εκλογές με τρεις έδρες διαφορά

Ο Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Κανείς δεν θα μας πει με ποιους θα συνάπτουμε διεθνείς συμφωνίες» – Προσεκτική τοποθέτηση για το «συνδεδεμένο μέλος»

Η πρόταση της Κομισιόν για την πρόσβαση στα social media: Αυστηροί περιορισμοί σε ανήλικους, απαγόρευση για παιδιά κάτω των 13 ετών, γονικός έλεγχος από τα 13 ως τα 15