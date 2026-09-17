Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Οκτώβριος 2026

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ταξιδεύοντας στο Μπαλισιγκούν και αναζητώντας το χαμένο πρόβατο, την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, ταξιδεύοντας στη Σελήνη, και την Παγκόσμια Ημέρα Αρχαιολογίας, κάνοντας τους αρχαιολόγους για μια μέρα! Επίσης, δύο άνθρωποι από την προϊστορική εποχή μας υποδέχονται στη σπηλιά τους, κάνουμε το Γύρο του Κόσμου σε 70 λεπτά, επισκεπτόμαστε την Αθανασία Μηλαρέση, όπως επίσης και τη Κνωσό, το παλάτι των μύθων και των μυστηρίων! Αποχαιρετούμε τον Οκτώβρη με Halloween διάθεση, σας περιμένουμε!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Μια φορά κι έναν καιρό στο Mπαλισιγκούν…

…στο νησί όπου ζούσαν μόνο ζώα και δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους οι άνθρωποι. Ώσπου μια μέρα, οι άνθρωποι το ανακάλυψαν! Πόσο τυχεροί ήταν! Είναι, όμως, τυχερά και τα ζώα που συνάντησαν τους ανθρώπους; Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε ως το Μπαλισιγκούν και να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους!

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος

Φεγγαράκι μου λαμπρό

Μεταμορφωνόμαστε σε αστροναύτες για μια μέρα! Ένα μαγικό ταξίδι στη Σελήνη για μικρούς και μεγάλους… Μια περιπέτεια ανάμεσα σε κρατήρες, φεγγαρόσκονη, κομήτες και πεφταστέρια. Ένα μικρό βήμα για το παιδί, ένα μεγάλο για την παιδικότητα!

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026

Ίχνη, Πέτρα, Πηλός, Φωτιά… όλοι μέσα στην προϊστορική σπηλιά

Δύο άνθρωποι από την προϊστορική εποχή ανοίγουν τη σπηλιά τους και μας υποδέχονται γύρω από τη φωτιά. Ακολουθώντας ίχνη, θα μάθουμε μερικά από τα μυστικά τους. Πώς ζούσαν; Τι έτρωγαν; Υλικά, όπως η πέτρα κι ο πηλός, θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε την καθημερινότητά τους.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026

«Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά…»

Μπορεί ο Φιλέας Φογκ να έκανε το Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες, εμείς όμως θα τον πραγματοποιήσουμε… σε μόλις 70 λεπτά! Θα δούμε πως ζουν τα παιδιά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους! Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να ζεις; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026

Ψάχνοντας το μυστικό της… Αθανασίας

Ποια είναι η Αθανασία Μηλαρέση και γιατί μας προσκαλεί στο σπιτικό της; Τι κοινό μπορεί να έχουν η Χιονάτη και ο Νεύτωνας, η Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη με τον Γουλιέλμο Τέλλο; Γνωστές και άγνωστες ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια σε μια συναρπαστική συνάντηση γεμάτη αποκαλύψεις, εκπλήξεις και παιχνίδια.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-8 ΕΤΩΝ, ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Το μυστήριο του χαμένου προβάτου ΝΕΟ

Όλη η φάρμα είναι ανάστατη… Ο σκύλος, ο πιστός φύλακας της φάρμας, μετρά και ξαναμετρά τα πρόβατα και λείπει ένα. Είναι σίγουρος ότι κάτι έχει συμβεί και ζητά τη βοήθειά μας. Μεταμορφωνόμαστε σε μικρούς «ντετέκτιβ» και ξεκινάμε την έρευνα. Άραγε, τι «εκπλήξεις» μας επιφυλάσσει η συνάντησή μας με την αγελάδα, τις κότες και τα γουρουνάκια;

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος

«3… 2… 1… Εκτόξευση στο Διάστημα»

Αν θέλετε κι εσείς να γίνετε μέλος του διαστημόπλοιου «ΙΜΕ Απόλλων», που θα εκτοξευθεί προσεχώς με προορισμό τη Σελήνη, δεν έχετε παρά να έρθετε στην παρέα μας. Μια διαστημική περιπέτεια μας περιμένει ανάμεσα σε αστερισμούς, κρατήρες, κομήτες και πεφταστέρια! Είστε έτοιμοι; Φύγαμε…

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

«Με σκουπάκι και μυστρί … ξεκινά η Ανασκαφή»

[Οικογενειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, με τους γονείς τους]

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Αρχαιολογίας και μεταμορφωνόμαστε σε αρχαιολόγους για μια μέρα! Πώς γίνεται, όμως, μία ανασκαφή; Τι αντικείμενα βρίσκουμε; Ποια εργαλεία θα χρειαστούμε για ν’ ανακαλύψουμε ευρήματα που κρύβονται, αιώνες τώρα, μέσα στο χώμα; Μικροί και μεγάλοι θα πραγματοποιήσουμε τη δική μας ανασκαφή στα ειδικά διαμορφωμένα σκάμματα του «Ελληνικού Κόσμου».

Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, στα ειδικά διαμορφωμένα σκάμματα του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του κτ.9.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Κνωσός… το παλάτι των μύθων και των μυστηρίων

Πολύχρωμες τοιχογραφίες, μια «περίεργη» γραφή, αγγεία, παιδικά παιχνίδια κι ένα κουβάρι που ξετυλίγεται στον λαβύρινθο της Κνωσού. Μύθοι, γρίφοι και μυστήρια.. άραγε, θα μας βοηθήσουν να βρούμε την πολυπόθητη έξοδο;

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ HALLOWEEN ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-8 ΕΤΩΝ

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026

«Φάρσα ή κέρασμα;»… Και η περιπέτεια ξεκινά… ΝΕΟ

…με ένα «τρομακτικά» διασκεδαστικό παιχνίδι ανάμεσα σε μάγισσες, σκούπες, κολοκύθες και φαντάσματα… με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Το μόνο που χρειάζεται είναι η Halloween διάθεσή σας και το αμείωτο κέφι σας!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Kυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026

Πώς να φτιάξεις ένα μαγικό φίλτρο!

Μια βόλτα σε ένα δάσος… κάποιες παράξενες συναντήσεις… μια συνωμοσία… ένα φίλτρο που περιμένει να φτιαχτεί. Γιατί, όμως, λείπει το τελευταίο συστατικό της συνταγής; Και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό; Ελάτε να λύσουμε το μυστήριο και να μάθουμε τα μυστικά των μαγικών φίλτρων και των μάγων του παρελθόντος.

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά