Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ για τις απειλές του σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-Καναδά: «Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός»

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Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των ΗΠΑ, προσπάθησαν να καθησυχάσουν σήμερα οι Βρυξέλλες, μετά τις απειλές για αντίποινα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε χθες, Τετάρτη, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα που θα είναι «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η πρόταση για ενίσχυση της σύμπραξής μας με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός», υπογράμμισε σήμερα ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Τετάρτη, να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ αντιδρώντας στην πρόταση αυτή.

«Το βρίσκω γελοίο», σχολίασε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Αν το κάνουν, αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα», πρόσθεσε .

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε επίσης η χώρα της Βόρειας Αμερικής να γίνει μέλος του μελλοντικού «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας», τη δημιουργία του οποίου προωθεί.

Ο Καναδάς, εν μέσω πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει νέους εταίρους. Από την πλευρά της η Ευρώπη, οι σχέσεις της οποίας με την Ουάσινγκτον είναι επίσης ταραχώδεις, είναι σε αναζήτηση υποστήριξης για τη στρατηγική της που έχει στόχο να βρει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

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