PepsiCo Hellas: Στα 243 εκατ. ο τζίρος αλλά γύρισε σε ζημιές το 2025

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Σταθερές πωλήσεις αλλά σημαντική επιδείνωση στην κερδοφορία εμφάνισε η PepsiCo Hellas το 2025, καθώς η εταιρεία πέρασε σε ζημιές, έχοντας να αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος και αυξημένα λειτουργικά έξοδα.

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 243,25 εκατ. ευρώ, έναντι 243,32 εκατ. ευρώ το 2024. Διαφορετική ήταν, ωστόσο, η εικόνα στα αποτελέσματα.

Από κέρδη προ φόρων 2,4 εκατ. ευρώ το 2024, η PepsiCo Hellas πέρασε σε ζημιές 2,19 εκατ. ευρώ το 2025. Η διαφορά μεταξύ των δύο χρήσεων φτάνει τα 4,59 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος υποχώρησε στα 101,63 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε στα 141,62 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα έξοδα διάθεσης ενισχύθηκαν κατά 5,3% και έφτασαν τα 91,14 εκατ. ευρώ.

Σημαντική επιβάρυνση προήλθε και από τα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία αυξήθηκαν στα 3,16 εκατ. ευρώ, από περίπου 634.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Επενδύσεις 11 εκατ. ευρώ

Παρά την πίεση στην κερδοφορία, η εταιρεία συνέχισε τις επενδύσεις της. Οι πληρωμές για την απόκτηση παγίων ανήλθαν σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε κατά 10,7%, στα 47,11 εκατ. ευρώ.

Η PepsiCo Hellas συνεχίζει παράλληλα την ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα. Στη μονάδα του Αγίου Στεφάνου παράγονται περισσότερα από 200 προϊόντα και σχεδόν 500.000 συσκευασίες σνακ ημερησίως, ενώ προχωρά και η ενσωμάτωση της παραγωγής Quaker.

Στο πλάνο για το 2026 περιλαμβάνονται νέα προϊόντα, περιορισμός του λειτουργικού κόστους, νέες συνεργασίες, μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων και αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αλλαγών και στη διοίκηση. Konstantin Merkviladze έχει αναλάβει Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα και Κύπρο και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PepsiCo Hellas, ενώ μέσα στο 2026 αποχώρησαν από την εταιρεία ο Ανδρέας Θεοχαρίδης, για να αναλάβει CEO της KEAN Group, και ο επί σειρά ετών CFO Ελλάδας και Κύπρου Θανάσης Καρακάσης.

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