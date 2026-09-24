Δικαστική ήττα για Τραμπ: Αντισυνταγματική η απαγόρευση – Επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο CNN, MS NOW και Politico

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Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (24/9) να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο για δημοσιογράφους από τα CNN, MS NOW και Politico.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η απαγόρευση που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα τρία αυτά μέσα ενημέρωσης είναι πιθανώς αντισυνταγματική.

Σε μια σημαντική ήττα για τον Τραμπ σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες του με τα μέσα ενημέρωσης, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε τη διαταγή του στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αμφισβητώντας την απαγόρευση που είχε ανακοινώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα τρία μέσα ενημέρωσης «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς Μυθοπλασίες και ψέματα», ενώ οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν την απαγόρευση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε το CNN, το MS NOW και το Politico ότι «δημοσίευσαν ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες» σε ρεπορτάζ τους που κάλυπταν τον πόλεμο στο Ιράν ή τις εργασίες κατασκευής μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

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