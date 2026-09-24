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24.09.2026 09:25

Κατερίνα Παπουτσάκη: Μου έγραψαν ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και λεπτή από πάνω – Έχω πάθει ανοσία στα hate comments» (Video)

24.09.2026 09:25
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Στα hate comments στα social media αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημαίνοντας ότι η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει, πλέον. Όπως τόνισε, ήταν τόσα πολλά την εποχή που είχε υποδυθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έκτοτε, έχει πάθει «ανοσία».

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, η ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, ένα πικρόχολο σχόλιο που έλαβε για την εμφάνισή της. Ερωτηθείσα για τον νέο κύκλο του YFSF, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν θα το δούμε στους δέκτες μας φέτος.

«Hate comments στα social media υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την περίοδο με την Αλίκη… τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε, βαρέθηκα. Τότε ήταν πολύ έντονα οπότε, μετά απ’ αυτό, έπαθα ανοσία. Φυσικά υπάρχουν φουλ, γελάω πια. Μάλιστα, πιο πρόσφατα που ήταν πολύ αστείο και θέλω να το μοιραστώ, έλαβα ότι… αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν θα δείτε νέο κύκλο του YFSF στο δεύτερο μισό της σεζόν, όχι. Απ’ όσο ξέρω, δεν θα γίνει φέτος. Θα ξεκουραστεί, θα τ’ αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν. Δεν ξέρω με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση, σίγουρα όμως ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να ‘ρθει αυτή η στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη σ’ αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο».

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:35
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