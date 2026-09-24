«Μύθος» η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια: Πώς το ρωσικό αέριο βαφτίζεται… αζέρικο

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Το κυβερνητικό αφήγημα περί «πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας» και «πράσινης μετάβασης» προσκρούει με ορμή πάνω στη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την προθεσμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 —όταν και θεσπίστηκε η οριστική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών αλλά και υγροποιημένου (LNG)— η Ευρώπη, και ειδικότερα η Ελλάδα, βρίσκονται εκτεθειμένες σε ένα νέο κύμα ακρίβειας.

Τα «βαφτίσια» του Αζερμπαϊτζάν και η ελληνική εξάρτηση

Ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη διακηρύσσει με κάθε ευκαιρία ότι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, η πραγματικότητα εντός των συνόρων δείχνει τελείως διαφορετική εικόνα:

Εξάρτηση στο 40%: Κατά το 2025, η Ελλάδα κάλυψε σχεδόν το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο απευθείας από τη Ρωσία μέσω αγωγών.

Αύξηση εισαγωγών: Το πρώτο εξάμηνο, οι συνολικές εισαγωγές αερίου στη χώρα αυξήθηκαν κατά 14,7%, με το ρωσικό καύσιμο να παραμένει ο βασικός πυλώνας τροφοδοσίας λόγω των χαμηλότερων τιμών του.

Τα «βαφτίσια»:

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στους πολιτικούς κύκλους φημολογείται ότι μεγάλες ποσότητες ρωσικού αερίου που φτάνουν μέσω ενδιάμεσων διαδρομών και αγωγών βαφτίζονται βολικά ως «αέριο του Αζερμπαϊτζάν», προκειμένου να συντηρείται το επικοινωνιακό αφήγημα της αποκοπής από τη Μόσχα.

Αποθήκες στο 70% και εκρήξεις τιμών

Την ίδια στιγμή, οι προειδοποιητικές βολές από τις Βρυξέλλες και την ΕΚΤ είναι ηχηρές:

Άδειες αποθήκες: Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου βρίσκεται μόλις στο 70%, καταγράφοντας βουτιά από το 81,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Εφιάλτης στο χρηματιστήριο (TTF): Αναλυτές προειδοποιούν ότι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει εκ νέου τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) έως το τέλος του έτους, τροφοδοτούμενη από τη στενότητα προσφοράς LNG και τις φλέγουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πληθωριστικό σοκ:

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, χτυπά το καμπανάκι για ένα «δεύτερο κύμα αυξήσεων» που θα κρατήσει τον μέσο πληθωρισμό της ευρωζώνης πάνω από το 3%, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και ηλεκτροπαραγωγή.

Στο απόσπασμα η βιομηχανία

Η αντικατάσταση του φθηνού ρωσικού αερίου από το πανάκριβο αμερικανικό spot LNG (μέσω δαπανηρών υποδομών όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και η Ρεβυθούσα) απειλεί να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα στη βιομηχανία. Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κλάδου προειδοποιούν για εκτίναξη του κόστους παραγωγής άνω του 30% και ορατό κίνδυνο αποβιομηχάνισης, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το δομικό αυτό έλλειμμα με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

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