Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα ψέματα της Γάκα για το μηχανήμα στο «ιατρείο», το τιμολόγιο που την «καίει» και οι πλασμαφαιρέσεις εκτός ωραρίου (videos)

Takeaways by to pontiki AI Η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα απέκρυψε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, δηλώνοντάς το ψευδώς ως απλό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Τα στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού αποκάλυψαν ιατρικές πράξεις εκτός ωραρίου και κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει την εξαπάτηση των επιτροπών του και προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την κατηγορία στη δίκη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Τα έγγραφα που έστειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα, για το μηχάνημα του «ιατρείου» της οδού Καρνεάδου είδε το φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτει πως η «γιατρός» απέκρυψε στοιχεία.

Η κατηγορούμενη «γιατρός» δηλώνει όπως φαίνεται στο έγγραφο – ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, που έχει ημερομηνία 23/07/2026, πως «με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας».

Μάλιστα η άνευ ειδικότητας Γάκα υπογράφει στο έγγραφο προς τον ΙΣΑ ως «ολιστική γιατρός», που δεν αναγνωρίζεται.

Από την απόδειξη ωστόσο που υπάρχει στον ίδιο φάκελο του ιατρικού συλλόγου, προκύπτει πως δεν πρόκειται για κάποιο προσάρτημα, όπως ισχυρίζεται η γιατρός, αλλά για μηχάνημα «inuspheresis», διπλού φιλτραρίσματος με όλα τα εξαρτήματα, κόστους πάνω από 29.500 ευρώ.

Το μηχάνημα προέρχεται από τη Ζυρίχη και το έγγραφο με το ντοκουμέντο έχει ημερομηνία 5/6/2026.

Και ραντεβού εκτός ωραρίου δείχνουν οι καταγραφές του μηχανήματος

Η νομική σύβουλος του ΙΣΑ Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε και στα στοιχεία που προέκυψαν από τις καταγραφές λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 23:33. Όπως σημείωσε, αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς το ιατρείο εμφανιζόταν να λειτουργεί σε διαφορετικό ωράριο και να μην λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια, χρήση του μηχανήματος στις 29 Αυγούστου, Σάββατο, στις 18:21, ενώ στις 30 Αυγούστου, Κυριακή, καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις.

Η κ. Φραγκάκη τόνισε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, κατά την άποψή της, ενισχύουν την εικόνα ότι η λειτουργία γινόταν με τρόπο που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι παράνομο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε δοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έγκριση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η κ. Φραγκάκη αναφέρθηκε στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι, παρά τους ελέγχους, δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί τα συγκεκριμένα ευρήματα.

Όπως ανέφερε, έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την ίδια, έχει ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων.

Η τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως είπε, έφτασε στο σημείο το ίδιο βράδυ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, οπότε, σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, εντοπίστηκαν σημαντικά στοιχεία.

Η ίδια υποστήριξε ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Μηνύσεις και υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ

Η Κατερίνα Φραγκάκη ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ιατρικός Σύλλογος προτίθεται να προχωρήσει σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών, επικαλούμενος την εξαπάτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ζήτημα συνδέεται με το έγγραφο στο οποίο το μηχάνημα παρουσιάστηκε ως προσάρτημα σε μηχάνημα οζονοθεραπείας, ενώ, όπως προέκυψε από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε, επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ίδια ανακοίνωσε ακόμη ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα προχωρήσει σε υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης είχε αναφερθεί χθες στη διαδικασία με την οποία δηλώθηκε ψευδώς το επίμαχο μηχάνημα.

“Προφανώς ήταν ψέματα, εξαπάτηση. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα υπήρχαν κάποια έγγραφα. Η κοπέλα που παρέλαβε τον αριθμό μητρώου το έβαλε στον φάκελο του συγκεκριμένου ιατρείου. Στις 4 Σεπτεμβρίου ήρθε η προϊσταμένη των ελέγχων μετά από άδεια και η οποία βλέποντας το τιμολόγιο, είδε το ‘’ινουσφαίριση’’, που φαινόταν σαν να είναι τίτλος της εταιρείας, με μια τιμή 29.000 ευρώ. Η προϊσταμένη κατάλαβε ότι δεν ήταν εξάρτημα αλλά μηχάνημα και είπε πως θα πάμε για έλεγχο τις επόμενες ημέρες. Έδωσε εντολή να πάει επιτροπή τις επόμενες μέρες αλλά μας πρόλαβε το λυπηρό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη“, είπε.

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