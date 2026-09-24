Νίκαια: «Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, είναι εξαιρετικό παιδί – Δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανείς» λέει η 44χρονη (video)

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στη Νίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε τη 44χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι.

Λίγες ώρες μετά την επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η 44χρονη μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους.

Αναφέρθηκε στα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει ο 49χρονος, αλλά και στην κατάσταση που επικρατούσε τις ώρες πριν από την αστυνομική επιχείρηση.

Όπως ανέφερε, «άρχισε να φωνάζει και να απειλεί πως θα βάλει βόμβα», ενώ σημείωσε ότι φοβήθηκε πως ο σύντροφός της ενδέχεται να κάνει κακό στον εαυτό του και γι’ αυτό αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς.

«Έκανα τον σταυρό μου που άνοιξα, για να τον βγάλω από τον κόπο να κάνει κακό στον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο. Δεν είναι ταμπού στην ελληνική κοινωνία, όπως και σε όλο τον κόσμο. Και εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, άρχισε να παραληρεί. Έγινε πιο επιθετικός, στον λόγο πάντα. Δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανείς, σαν άγγελος. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με εξαιρετική αγωγή από εξαιρετικούς γονείς, οι οποίοι όμως ίσως να φοβούνται και εκείνοι λίγο το πρόβλημα. Ότι δεν θα είναι λειτουργικός εάν ζήσει μόνος του. Είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα. Άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, τον άκουγε όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν. Έβγαινε έξω και φώναζε σε όλους τους ανθρώπους. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά φοβόμουν να αντιδράσω. Φοβόμουν πώς θα το πάρει, αλλά εγώ δεν είμαι ψυχίατρος. Με φιλοξενούσε διότι έχασα και τους δύο γονείς μου. Κατάλαβε το πρόβλημά μου, μου είχε γίνει έξωση. Πέντε χρόνια συζούμε».

«Άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάληπτα, και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Κάποιοι περίοικοι ανησύχησαν από τις φωνές, εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Είπε ότι ”θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή, και θα τους βάλω βόμβα, και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα”», πρόσθεσε.

«Δεν κρατούσε τίποτα, δεν είχε απολύτως κανένα όπλο, ποτέ δεν έχει πειράξει στο ελάχιστο άνθρωπο ή ζωάκι. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί, και θα ήταν κρίμα να φέρεται σαν δράστης, δηλαδή, κάποιου μεγάλου εγκλήματος» διαβεβαίωσε παράλληλα.

Η 44χρονη είπε τέλος ότι μετά τη λήξη του περιστατικού, ο 49χρονος σύντροφός της μεταφέρθηκε με εισαγγελική παραγγελία στον Δαφνί, έκανε εισαγωγή και ότι και η ίδια πέρασε από εξέταση από ψυχιάτρους.

Ο άνδρας φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμών για ψυχιατρικούς λόγους. Την αστυνομία την κάλεσε οικείο πρόσωπο της γυναίκας, λέγοντας πως ο άνδρας την κρατάει κλεισμένη στο διαμέρισμα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν εκεί είδαν τον άνδρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο δράστης τους είδε, την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Με τη βοήθεια του διαπραγματευτή που βρισκόταν στο σημείο, ο 49χρονος πείστηκε να δώσει τέλος στο περιστατικό και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα.

Παρά τις αναφορές για χειροβομβίδα και για όπλο, από την έρευνα των αρχών, δεν προέκυψε οπλισμός στο διαμέρισμα του ζευγαριού.

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