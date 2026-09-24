Η CIA προειδοποιεί για πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρες της Μεσογείου – «Σχέδιο με drones Gerbera κρυμμένα σε κοντέινερ»

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Προειδοποίηση προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για το ενδεχόμενο νέας ρωσικής επιχείρησης με drones, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Μεσόγειο, φέρεται να έχει διαβιβάσει η αμερικανική CIA, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo.

Στο επίκεντρο της σχετικής ενημέρωσης βρίσκονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Όπως μεταδίδει η El Mundo, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση των σχετικών πληροφοριών, το σενάριο που εξετάζουν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες προβλέπει τη μεταφορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εμπορικά πλοία και την εκτόξευσή τους από τη θάλασσα. Τα drones θα μπορούσαν να μεταφέρονται κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια, ώστε η παρουσία τους να μην γίνεται αντιληπτή.

Πηγή που βρίσκεται κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας φέρεται να δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι λιθουανικές αρχές έχουν εντοπίσει και τον πιθανό τύπο του drone που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Πρόκειται για το ρωσικής κατασκευής Gerbera, ένα σχετικά μικρό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μήκους περίπου δύο μέτρων και ανοίγματος φτερών 2,5 μέτρων. Το βάρος του μπορεί να φτάσει τα 18 κιλά, ενώ η δηλωμένη εμβέλειά του ανέρχεται έως περίπου 600 χιλιόμετρα, με την πραγματική απόσταση που μπορεί να καλύψει να εξαρτάται από το φορτίο και τις συνθήκες πτήσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα εμπορικό πλοίο θα μπορούσε να μεταφέρει πολλαπλά τέτοια αεροσκάφη. Η περιορισμένη μεταφορική τους ικανότητα δεν παραπέμπει σε όπλο σχεδιασμένο για μεγάλης κλίμακας καταστροφές. Μια επίθεση, ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιές, ζημιές σε υποδομές ή εξοπλισμό και προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε αεροδρόμια ή λιμάνια.

Οι πληροφορίες συνδέονται χρονικά με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου. Η επίσκεψη είχε επιβεβαιωθεί από διεθνή μέσα και, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αμερικανικά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ο Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά σχετικά με ενδεχόμενες επιθετικές ενέργειες εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Η νέα προειδοποίηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας στην Ευρώπη για ρωσικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς και άλλες ενέργειες κάτω από το όριο μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εκφράσει ανησυχίες για προσπάθειες της Μόσχας να δοκιμάσει τις αντιδράσεις των δυτικών χωρών.

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