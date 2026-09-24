Σοκαριστική ιστορία: Ο σύζυγός της την έβαλε σε site για swingers και αναγκάστηκε να κάνει σεξ με 15 άνδρες – Την πίεζε μέχρι να το δεχθεί

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Σοκάρει η περιγραφή μιας γυναίκας που περιγράφει πώς μια σχέση που ξεκίνησε ως ένας θυελλώδης έρωτας εξελίχθηκε σε έναν κύκλο σεξουαλικής κακοποίησης, από τον οποίο κατάφερε να ξεφύγει έπειτα από 18 μήνες γάμου.

Η γυναίκα από τη Βρετανία, που χρησιμοποιεί στην Daily Mail το ψευδώνυμο Μαριάν Ρέντφερν, καταγγέλλει ότι ο τότε σύζυγός της ανέβασε χωρίς τη συγκατάθεσή της προσωπικές φωτογραφίες της σε ιστοσελίδα για swingers «FabSwingers» και στη συνέχεια την πίεζε επί μήνες να κάνει σεξ με άλλους άνδρες. Μέχρι να εγκαταλείψει τον γάμο της, όπως λέει, είχε συνευρεθεί με 15 άνδρες.

Η Μαριάν ήταν 21 ετών όταν γνώρισε στη δουλειά τον άνδρα που αποκαλεί Μπεν, τότε 30 ετών. Ήταν η πρώτη σοβαρή σχέση της και οι δυο τους παντρεύτηκαν λίγο περισσότερο από έξι μήνες μετά το πρώτο τους ραντεβού.

Η ίδια αναφέρει ότι προερχόταν από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον και είχε απομακρυνθεί από τους γονείς της από νεαρή ηλικία.

Οι φωτογραφίες από τον μήνα του μέλιτος

Στον μήνα του μέλιτος στην Τοσκάνη, ο σύζυγός της πρότεινε να τραβήξουν ερωτικές φωτογραφίες, λέγοντάς της ότι θα τις κρατούσαν ως προσωπική ανάμνηση. Εκείνη συμφώνησε.

Έξι μήνες μετά τον γάμο τους, όμως, της αποκάλυψε ότι είχε ανεβάσει τις φωτογραφίες σε ιστοσελίδα για swingers, χωρίς να της το έχει πει. Άνδρες είχαν ήδη αρχίσει να επικοινωνούν μαζί του και να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εκείνη.

Όταν του ζήτησε να διαγράψει το προφίλ και τις φωτογραφίες, εκείνος άρχισε να προσπαθεί να την πείσει να συναντήσουν κάποιον από αυτούς.

Αρχικά, σύμφωνα με τη Μαριάν, παρουσίαζε την ιδέα ως μια απλή συνάντηση για ποτό. Όταν εκείνη αρνιόταν, επανερχόταν συνεχώς στο θέμα, με αποτέλεσμα, όπως περιγράφει, ύστερα από περίπου έξι μήνες πίεσης να δεχθεί.

Η πρώτη συνάντηση και ο κύκλος που ακολούθησε

Το ζευγάρι συνάντησε σε παμπ έναν άνδρα που χρησιμοποιούσε το όνομα Σαμ. Η Μαριάν αναφέρει ότι ήδη από τη διάρκεια της συνάντησης ζητούσε από τον σύζυγό της να επιστρέψουν στο σπίτι τους, όμως τελικά ο άνδρας πήγε μαζί τους.

Η ίδια περιγράφει ότι ήταν εμφανώς άβολη και φοβισμένη κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, ενώ ο σύζυγός της παρακολουθούσε.

Αργότερα του είπε ότι δεν ήθελε να ξανασυμβεί, εκείνος όμως άρχισε σύντομα να αναζητά νέους άνδρες μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα το γεγονός ότι είχε ήδη δεχθεί μία φορά.

Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με την αφήγησή της, οι συναντήσεις έγιναν σχεδόν μηνιαίες. Ο σύζυγός της επέλεγε τους άνδρες, αποφάσιζε τι θα φορέσει και κανόνιζε πότε θα γίνουν οι συναντήσεις.

Η Μαριάν λέει ότι συνήθως έπινε πολύ αλκοόλ για να μπορέσει να αντέξει την κατάσταση. Οι άνδρες συναντούσαν πρώτα το ζευγάρι σε δημόσιο χώρο και στις σεξουαλικές επαφές χρησιμοποιούνταν προφυλάξεις. Ορισμένες φορές, όπως καταγγέλλει, ο σύζυγός της βιντεοσκοπούσε τις συνευρέσεις.

Ο άνδρας που κατάλαβε ότι δεν ήθελε

Η κατάσταση άλλαξε σε μία ακόμη συνάντηση, αυτή τη φορά με έναν άνδρα που η Μαριάν αποκαλεί Μάικ.

Όταν ο σύζυγός της απομακρύνθηκε για λίγο, ο Μάικ τη ρώτησε ευθέως αν ήθελε πραγματικά να βρίσκεται εκεί. Εκείνη απάντησε αρνητικά και του αποκάλυψε ότι είχε ήδη συμβεί το ίδιο με 15 άνδρες.

Ο Μάικ, σύμφωνα με τη γυναίκα, της είπε ότι αυτό που της συνέβαινε ήταν κακοποίηση και αποχώρησε από τη συνάντηση.

Όταν ο σύζυγός της επέστρεψε και διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε φύγει, ξέσπασε καβγάς. Η Μαριάν αποφάσισε τότε να φύγει και την ίδια νύχτα μάζεψε τα πράγματά της και πήγε σε ξενοδοχείο.

Στη συνέχεια επικοινώνησε με τοπική οργάνωση υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης, η οποία τη βοήθησε να βρει προσωρινή στέγη. Ο γάμος της είχε διαρκέσει περίπου 18 μήνες.

Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη παράλογη συμπεριφορά και, σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην σύζυγός της δεν την αμφισβήτησε.

Η ζωή της μετά τον γάμο

Μετά τον χωρισμό, η Μαριάν αναφέρει ότι δεν βγήκε ξανά ραντεβού για περισσότερο από μία δεκαετία. Με τη βοήθεια θεραπευτή άρχισε σταδιακά να διαχειρίζεται όσα είχαν συμβεί.

Αργότερα σπούδασε και εκπαιδεύτηκε ως κοινωνική λειτουργός, ενώ έγινε και μέλος διοικητικού συμβουλίου οργάνωσης που βοηθά ανθρώπους να εγκαταλείψουν κακοποιητικές σχέσεις.

Πριν από 12 χρόνια γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, με τον οποίο σήμερα, στα μέσα της δεκαετίας των 40, μεγαλώνουν δύο κόρες.

Η έρευνα του BBC για παρόμοιες καταγγελίες

Η ιστορία της Μαριάν έρχεται στο φως ενώ στη Βρετανία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση γύρω από περιπτώσεις γυναικών που καταγγέλλουν ότι πιέστηκαν από τους συντρόφους τους να έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες.

Έρευνα του BBC είχε παρουσιάσει την περίπτωση γυναίκας η οποία υποστήριξε ότι ο πρώην σύζυγός της την πίεσε να συνευρεθεί με περίπου 100 αγνώστους.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, περίπου 50 ακόμη γυναίκες επικοινώνησαν με το BBC και περιέγραψαν παρόμοιες εμπειρίες πίεσης ή εξαναγκασμού μέσα στις σχέσεις τους.

Σε αρκετές από τις μαρτυρίες γινόταν αναφορά σε ιστοσελίδες ανταλλαγής συντρόφων, μέσω των οποίων οι σύζυγοι ή σύντροφοι φέρονται να αναζητούσαν άλλους άνδρες.

Τι απαντά το FabSwingers

Εκπρόσωπος του FabSwingers δήλωσε στη Daily Mail ότι η δημοσίευση προσωπικών ερωτικών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση δεν έχει θέση στην πλατφόρμα και ότι οι όροι χρήσης επιτρέπουν στους χρήστες να ανεβάζουν μόνο εικόνες στις οποίες εμφανίζεται ο κάτοχος του λογαριασμού.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι διαθέτει ειδική διαδικασία αναφοράς για περιπτώσεις όπου κάποιος πιστεύει ότι προσωπικές ερωτικές εικόνες του έχουν δημοσιευτεί χωρίς τη συγκατάθεσή του.

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