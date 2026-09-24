Dimand: Αύξηση κερδών στα 22,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

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Η DIMAND A.E. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου 2026, τα οποία αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση με συνέπεια στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

Λειτουργική επίδοση του Ομίλου της DIMAND

Ο Όμιλος κατέγραψε κατά το α’ εξάμηνο του 2026 ισχυρή λειτουργική επίδοση, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε €17,1 εκατ., έναντι €14,4 εκατ. (αύξηση κατά 19,3%) το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθαν σε €22,7 εκατ. έναντι €14,8 εκατ. (αύξηση κατά 53,6%) κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά την ίδια περίοδο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Ομίλου (NAV) αυξήθηκε στα €240,1 εκατ.

Σχολιάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της DIMAND σύμφωνα με τον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, ο οποίος εξελίσσεται ομαλά.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας, η αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών, αναδεικνύουν το θετικό αποτύπωμα των επιλογών μας σε βάθος χρόνου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν συμφωνίες και συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μετά την 30.06.2026, προβλέπουμε σε ακόμη θετικότερα αποτελέσματα για το σύνολο της χρήσης 2026.»

¹ Κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα του α’ εξαμήνου 2026 ήταν τα ακόλουθα:

Η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κάντζα Εμπορική Μ.Α.Ε., η οποία κατέχει έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 315 χιλ. τ.μ. στην περιοχή του Κτήματος Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας, καθώς και η αγορά δύο οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ., στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης.

Η έναρξη της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ της DIMAND και της ΔΕΗ για την από κοινού ανάπτυξη του νέου, πρότυπου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, με τη σύσταση της κοινής εταιρείας Powerhub Properties A.E., στην οποία τα δύο μέρη συμμετέχουν ισόποσα (50%-50%).

² Ο σχετικός ορισμός παρατίθεται στην Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση για την περίοδο από 01.01 έως 30.06.2026.

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Την 30.06.2026 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος, μέσω της Εταιρείας, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών της (Assets under Management – AuM) περιλάμβανε 16 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων. Την 30.06.2026, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανερχόταν σε €2.193,3 εκατ. (31.12.2025: 13 επενδυτικά έργα με GDV €1.357,4 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου (συμπ. αποθεμάτων) ανήλθε την 30.06.2026 σε €241,3 εκατ. έναντι €174,6 εκατ. την 31.12.2025 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε την 30.06.2026 σε €111,4 εκατ. (31.12.2025: €96,4 εκατ.).

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30.06.2026 ανέρχονταν σε €58,1 εκατ. (31.12.2025: €50,1 εκατ.). Συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν σε €61,4 εκατ. και €53,4 εκατ., αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου³ στις 30.06.2026 ανήλθε σε €80,4 εκατ. (31.12.2025: €45,6 εκατ.), με το δείκτη Net LTV του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 32% (31.12.2025: 24%). Η αύξηση, σε συμφωνία με τον σχεδιασμό του Ομίλου, αντανακλά την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, ενώ ο δείκτης παραμένει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.

Συνοπτική Παρουσίαση Στοιχείων Οικονομικής Θέσης Ομίλου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://dimand.gr/.

³ Δανεισμός (συμπ. υποχρεώσεων από μισθώσεις) μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, μείον δεσμευμένες καταθέσεις.