search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 15:42
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 14:31

Δύο δεινόσαυροι 76 εκατ. ετών βγαίνουν σε δημοπρασία – Θα «πιάσουν» έως 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

24.09.2026 14:31
Hank_Koda_Marketing-page_2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο εντυπωσιακοί σκελετοί μαϊασαύρας, ενός ενήλικου και ενός νεαρού, βγαίνουν στο «σφυρί» από τον οίκο Joopiter, στη δημοπρασία «Hank & Koda: Two Maiasaura».

Τα δύο απολιθώματα των δεινοσαύρων, ηλικίας περίπου 76 εκατομμυρίων ετών, προέρχονται από τον γεωλογικό σχηματισμό Two Medicine της Μοντάνα, στις ΗΠΑ, και ανήκουν στην Ύστερη Κρητιδική Περίοδο.

Η «Koda» και ο «Hank»

Η «Koda», ένα πλήρως αναπτυγμένο ενήλικο θηλυκό, έχει μήκος 6,3 μέτρα από το ρύγχος έως την ουρά και ύψος 2,6 μέτρα. Ο σκελετός της έχει συναρμολογηθεί σε στάση κίνησης, με το κεφάλι χαμηλωμένο.

Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com

Ο «Hank» είναι νεαρό αρσενικό, με μήκος 4 μέτρα και ύψος 1,9 μέτρα. Αντιπροσωπεύει ένα στάδιο ανάπτυξης που συναντάται σπάνια στο αρχείο των απολιθωμάτων και ακόμη πιο σπάνια σε πλήρως συναρμολογημένη μορφή.

Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com
Photo: joopiter.com

Τα δύο δείγματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του ίδιου είδους.

Η μαϊασαύρα και η «καλή μητέρα-σαύρα»

Το είδος ονομάστηκε το 1979 από τους Τζον Ρ. Χόρνερ και Ρόμπερτ Μακέλα. Η ονομασία Maiasaura σημαίνει «καλή μητέρα-σαύρα».

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το συγκεκριμένο είδος προσέφερε στην επιστήμη τις πρώτες απτές αποδείξεις κοινωνικής συμπεριφοράς στους δεινόσαυρους, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μελετώνται έκτοτε τα προϊστορικά αυτά ζώα.

Τρισδιάστατη εκτύπωση για τα οστά που έλειπαν

Η προετοιμασία και η συναρμολόγηση των δύο σκελετών πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική καθοδήγηση του δρ Φρέντερικ Λάκομπατ.

Στα σημεία όπου απουσίαζαν τα αυθεντικά απολιθωμένα οστά χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα από τρισδιάστατη εκτύπωση και εποξική ρητίνη.

Έως 2 εκατ. δολάρια η δημοπρασία

Η πώληση διοργανώνεται από τον οίκο δημοπρασιών Joopiter, τον οποίο ίδρυσε ο ράπερ, δισκογραφικός και κινηματογραφικός παραγωγός και σχεδιαστής μόδας Φαρέλ Γουίλιαμς.

Η δημοπρασία αναμένεται να συγκεντρώσει συνολικά έως και 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η υποβολή προσφορών άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

ΝASA: Το διαστημικό τηλεσκόπιο που φιλοδοξεί να αναζητήσει τα ίχνη της αντιύλης στον Γαλαξία

Τελικά έχουμε… δύο εγκεφάλους; Τι δείχνει νέα μελέτη του Στάνφορντ

Γιατί μόλις το 2% των ανθρώπων έχει κόκκινα μαλλιά – Τα γονίδια και οι… Νεάντερταλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31 στο επίκεντρο των συναντήσεων του Σταύρου Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

podcast-kakogianni-adv
ADVERTORIAL

«Χωρίς παπούτσια» – Το podcast των Νικόλα Τζαβάρα και Ορέστη Βλάχου σε μια νέα ζωντανή εμπειρία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

tzoker-allwyn-adv
ADVERTORIAL

ΤΖΟΚΕΡ: O μεγάλος νικητής έπαιξε online και κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ακαδημίας

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Θέλεις να αδυνατίσεις; Αυτές είναι οι ιδανικές ώρες για τα γεύματά σου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

tzitzikostas- xatzidakis- tsipras- doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι «πρόθυμοι» θα πάρουν την κυβέρνηση στον λαιμό τους, ο… τουρίστας Τζιτζικώστας, η αποτυχία με την ευλογιά, τα μηνύματα του Αλέξη και η ομολογία για την Κυψέλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 15:41
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31 στο επίκεντρο των συναντήσεων του Σταύρου Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

podcast-kakogianni-adv
ADVERTORIAL

«Χωρίς παπούτσια» – Το podcast των Νικόλα Τζαβάρα και Ορέστη Βλάχου σε μια νέα ζωντανή εμπειρία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

tzoker-allwyn-adv
ADVERTORIAL

ΤΖΟΚΕΡ: O μεγάλος νικητής έπαιξε online και κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

1 / 3