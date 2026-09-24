Δύο δεινόσαυροι 76 εκατ. ετών βγαίνουν σε δημοπρασία – Θα «πιάσουν» έως 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

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Δύο εντυπωσιακοί σκελετοί μαϊασαύρας, ενός ενήλικου και ενός νεαρού, βγαίνουν στο «σφυρί» από τον οίκο Joopiter, στη δημοπρασία «Hank & Koda: Two Maiasaura».

Τα δύο απολιθώματα των δεινοσαύρων, ηλικίας περίπου 76 εκατομμυρίων ετών, προέρχονται από τον γεωλογικό σχηματισμό Two Medicine της Μοντάνα, στις ΗΠΑ, και ανήκουν στην Ύστερη Κρητιδική Περίοδο.

Η «Koda» και ο «Hank»

Η «Koda», ένα πλήρως αναπτυγμένο ενήλικο θηλυκό, έχει μήκος 6,3 μέτρα από το ρύγχος έως την ουρά και ύψος 2,6 μέτρα. Ο σκελετός της έχει συναρμολογηθεί σε στάση κίνησης, με το κεφάλι χαμηλωμένο.

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Ο «Hank» είναι νεαρό αρσενικό, με μήκος 4 μέτρα και ύψος 1,9 μέτρα. Αντιπροσωπεύει ένα στάδιο ανάπτυξης που συναντάται σπάνια στο αρχείο των απολιθωμάτων και ακόμη πιο σπάνια σε πλήρως συναρμολογημένη μορφή.

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Photo: joopiter.com

Τα δύο δείγματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του ίδιου είδους.

Η μαϊασαύρα και η «καλή μητέρα-σαύρα»

Το είδος ονομάστηκε το 1979 από τους Τζον Ρ. Χόρνερ και Ρόμπερτ Μακέλα. Η ονομασία Maiasaura σημαίνει «καλή μητέρα-σαύρα».

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το συγκεκριμένο είδος προσέφερε στην επιστήμη τις πρώτες απτές αποδείξεις κοινωνικής συμπεριφοράς στους δεινόσαυρους, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μελετώνται έκτοτε τα προϊστορικά αυτά ζώα.

Τρισδιάστατη εκτύπωση για τα οστά που έλειπαν

Η προετοιμασία και η συναρμολόγηση των δύο σκελετών πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική καθοδήγηση του δρ Φρέντερικ Λάκομπατ.

Στα σημεία όπου απουσίαζαν τα αυθεντικά απολιθωμένα οστά χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα από τρισδιάστατη εκτύπωση και εποξική ρητίνη.

Έως 2 εκατ. δολάρια η δημοπρασία

Η πώληση διοργανώνεται από τον οίκο δημοπρασιών Joopiter, τον οποίο ίδρυσε ο ράπερ, δισκογραφικός και κινηματογραφικός παραγωγός και σχεδιαστής μόδας Φαρέλ Γουίλιαμς.

Η δημοπρασία αναμένεται να συγκεντρώσει συνολικά έως και 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η υποβολή προσφορών άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου.

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