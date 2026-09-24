«You Can See Everything»: Η A24 κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ για την ιδρύτρια της Theranos, Elizabeth Holmes (photo/video)

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Η A24 κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», το οποίο έχει προκαλέσει έντονο θόρυβο στην κούρσα των βραβείων, σύμφωνα με το Variety.

Σε σκηνοθεσία και παραγωγή των Νέιθαν Φίλντερ (Nathan Fielder) και Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim), η διάρκειας 174 λεπτών ταινία καταγράφει τις τελευταίες ημέρες ελευθερίας αλλά και τις πρώτες εβδομάδες στη φυλακή της ιδρύτριας της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes).

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη: «Τριάντα τέσσερις μέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, η διαβόητη ιδρύτρια της Silicon Valley προσκαλεί ένα επιφυλακτικό κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράψει κάθε της κίνηση. Αυτό που ξεκινά ως ένα προσωπικό πορτρέτο μιας αινιγματικής κακοποιού μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό τριετές ταξίδι στην άβυσσο».

Elizabeth Holmes tells Nathan Fielder she did nothing wrong in the new trailer for the documentary "You Can See Everything."



The official logline reads: “Thirty-four days before she’s sent to prison, notorious Silicon Valley founder Elizabeth Holmes invites a skeptical film… pic.twitter.com/M6wjNcSB3C — Variety (@Variety) September 23, 2026

Το ντοκιμαντέρ πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τέλουραϊντ στο Κολοράντο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές με μερίδα του Τύπου να το χαρακτηρίζει ήδη ως ένα από τα κορυφαία του είδους. Την παραγωγή υπογράφουν επίσης οι Μάγκι Άμπροους (Maggie Ambrose), Τατιάνα Μπερς (Tatiana Bears) και Τζακ Ντέιβις (Jack Davis).

Το «You Can See Everything» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες, στις 16 Οκτωβρίου.

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