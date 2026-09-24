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24.09.2026 14:38

Η τέχνη του Van Gogh ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας – Η καθηλωτική εμπειρία με τους 180.000 θεατές επιστρέφει

24.09.2026 14:38
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Η καθηλωτική εμπειρία μετά την απόλυτη επιτυχία στην Αθήνα, όπου μάγεψε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές, έρχεται για να συναρπάσει και την Θεσσαλονίκη.

Η Placebo Events, σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ, παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη έκθεση Van Gogh: The Immersive Experience στη Θεσσαλονίκη -μια πρωτοποριακή παραγωγή σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

Μια συγκλονιστική εμπειρία, όπου τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, Vincent Van Gogh, αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλύζοντας τον χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση.

Σας καλούμε να βιώσετε την τέχνη αλλιώς: μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όπου τα πιο εμβληματικά έργα του Vincent Van Gogh ζωντανεύουν γύρω σας, σε τοίχους και οροφές- με φως, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα.

Μπείτε κυριολεκτικά στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη, μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας (VR room), που σας μεταφέρει σε μια περιήγηση ανάμεσα στα χρώματα του ονείρου ενός καλλιτέχνη που ήθελε να ζωγραφίσει… την ψυχή του κόσμου.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον κάθε επισκέπτη μια αξέχαστη εμπειρία, μέσω της ξενάγησης στη διαδραστική έκθεση.

  • Ημερομηνία έναρξης: 26 Σεπτεμβρίου 2026
  • Τοποθεσία: ΔΕΘ -Περίπτερο 5
  • Σχολικές επισκέψεις: Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00
  • Ώρες Κοινού: Δευτέρα -Πέμπτη 13:30-15:00 Παρασκευή 13:30-19:00, Σάββατο 10:00-20:00 Κυριακή 10:00-19:00 .

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