Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ακαδημίας

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο που βρίσκεται στην Ακαδημίας 71, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Λόγω της επιχείρισης, η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται με δυσκολία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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