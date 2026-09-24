Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο

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Το 2026 η Ελλάδα τιμά τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, μιας από τις κορυφαίες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ενός γεγονότος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με σταθερό ενδιαφέρον για τις κομβικές στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, διοργανώνει την εκδήλωση «Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Στις 10 Οκτωβρίου 2026 η διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιός θα βρεθεί στον ιστορικό Κήπο των Ηρώων, τιμώντας με την παρουσία της την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση ενός τόπου που, όπως σημειώνει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, «διακόσια χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς».

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Νικόλας Κασσιανίδης και ο Αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου.

Η δράση «Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι» εντάσσεται στο νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «ΕΞΟΔΟΣ» (εκτός των Τειχών), μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια χειρονομία εξωστρέφειας, μέσα από την οποία το Φεστιβάλ μετακινείται προς το κοινό, ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης.

Η «ΕΞΟΔΟΣ» περιλαμβάνει περιπατητικές και site–specific δράσεις, συνεργασίες και παραστάσεις σε θέατρα και άλλους χώρους, διαμορφώνοντας κάθε χρόνο διαφορετικές γεωγραφικές και καλλιτεχνικές διαδρομές. Το 2026 ενεργοποιήθηκε με μια περιπατητική περφόρμανς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, σε διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και με τη συμμετοχή τριών παραγωγών του ελεύθερου θεάτρου σε θέατρα της πόλης, στο πλαίσιο του SYSTEMA – For the Greek Performing Arts.

Η ιδέα της συγκεκριμένης εκδήλωσης αντλεί έμπνευση από τη σημαντική πολιτιστική διοργάνωση Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.

Διακόσια χρόνια μετά την Έξοδο, το Μεσολόγγι παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, μέσα από την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της Τέχνης, αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της επετείου δημιουργώντας νέα πεδία συνάντησης ανάμεσα στην Ιστορία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Συντελεστές

Ερμηνεία/απαγγελία : Fanny Ardant

: Fanny Ardant Επιμέλεια περιεχομένου : Γιώργος Αρχιμανδρίτης

: Γιώργος Αρχιμανδρίτης Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μιχαήλ Μαρμαρινός

17.30: Έναρξη εκδήλωσης με σύντομες ομιλίες στην οδό Φιλελλήνων, έξω από τον Κήπο των Ηρώων.

18.00: Έναρξη αφηγηματικού δρώμενου με τη Fanny Ardant

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως δελτίο προτεραιότητας από:

το Δημαρχείο Μεσολογγίου (Δ/νση: Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος κα. Παππά (τηλ. 2631360902)

το πρώην Πνευματικό Κέντρο, επί της οδού Ραζηκώτσικα, κα Συρροκώστα, τηλ. 2631027268)

Η εκδήλωση αποτελεί συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

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