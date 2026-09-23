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23.09.2026 11:59

Ο Μακρόν παρασημοφόρησε Σκορσέζε και Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη (video)

23.09.2026 11:59
Scorsese_deniro

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρησε δύο κολοσσούς του αμερικανικού κινηματογράφου, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη, για την «αφοσίωσή τους στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή του», ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες.

Επέδωσε το παράσημο του Μεγάλου Αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής στον 83χρονο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος έχει αφιερώσει δεκαετίες στην αποκατάσταση της παγκόσμιας κινηματογραφικής κληρονομιάς και στην υποστήριξη του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Επίσης, απένειμε το παράσημο του Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής στον 83χρονο ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Μάρτιν Σκορσέζε σε δέκα ταινίες μεγάλου μήκους («Ο Ταξιτζής», «Τα Καλά Παιδιά», κ.λπ.), για «την αφοσίωσή του στην οπτικοακουστική εκπαίδευση και στην ανεξάρτητη οπτικοακουστική δημιουργία».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν μεταξύ των καλεσμένων που παρευρέθηκαν στην τελετή στη Villa Albertine, το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα της Γαλλίας, το οποίο λειτουργεί ως τμήμα της γαλλικής πρεσβείας της Γαλλίας στις ΗΠΑ και βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, συνδιοργάνωσε τη Σύνοδο Κορυφής Lumière στις 7 Σεπτεμβρίου στο Σεν Πολ ντε Βανς, στη νότια Γαλλία, για να υποστηρίξει τη βιομηχανία του κινηματογράφου, η οποία απειλείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πλατφόρμες streaming.

Αυτή η σύνοδος, έγραψε ο Μάρτιν Σκορσέζε πριν από τη συνάντηση, «είναι η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο που όλοι χρειαζόμαστε».

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