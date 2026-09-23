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23.09.2026 11:03

Και ο Axl Rose στο πλευρό της Παλαιστίνης: Σήκωσε τη σημαία της σε συναυλία στην Μπογκοτά (Video)

23.09.2026 11:03
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Σε μια σπάνια για τον ίδιο κίνηση προέβη ο τραγουδιστής των Guns ‘n’ Roses: Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Μπογκοτά της Κολομβίας, ο Axl Rose πραγματοποίησε μια πράξη πολιτικού ακτιβισμού, υψώνοντας μια σημαία της Παλαιστίνης επί σκηνής.

Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Civil War», όπου η φράση «I don’t need your civil war» («Δεν χρειάζομαι τον εμφύλιο πόλεμό σας») ήταν γραμμένη σε σημαία που έδωσε στον τραγουδιστή ένας θαυμαστής. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, λίγα λεπτά αργότερα, ο Rose παρέδωσε τη σημαία στην ομάδα του για να την υπογράψουν τα μέλη του συγκροτήματος, πριν την επιστρέψουν.

Η κίνηση αυτή χειροκροτήθηκε από το κοινό και ερμηνεύτηκε ως δήλωση του Axl Rose κατά της συνεχιζόμενης σφαγής των Παλαιστινίων στη Γάζα και των αγριοτήτων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σημειώνεται ότι ο Rose δεν είναι γνωστός για τέτοιες έντονα πολιτικά χρωματισμένες κινήσεις – το αντίθετο, μάλιστα. Οπότε η απόφασή του να σηκώσει την παλαιστινιακή σημαία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες παίρνουν θέση υπέρ της Παλαιστίνης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:23
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